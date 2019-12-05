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韓國瑜懂小舅子委屈 「選舉選到揪出祖宗八代」

2019-12-05 00:37聯合報 記者李京昇李承穎卜敏正／連線報導

李佳芬胞弟李明哲（中）昨天舉行記者會澄清父親李日貴當年質詢的情況。 記者李京昇／...
李佳芬胞弟李明哲（中）昨天舉行記者會澄清父親李日貴當年質詢的情況。 記者李京昇／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬家族爆出砂石案疑雲，李佳芬的弟弟、雲林縣議員李明哲昨天公開父親李日貴當年在議會質詢的完整紀錄，指控部分媒體連日用假新聞及標題殺人，拜託蔡英文總統幫忙處理假新聞。

韓國瑜則說，「可以了解小舅子心中的委屈和苦悶」，選舉選到揪出祖宗三代、祖宗八代的事，造成他岳家非常大困擾。

李明哲表示，看議事錄就知道，父親質詢完整的意思是在駁斥「三個月賺六億」謠言，假新聞卻讓社會認為李日貴是個囂張猖狂、亂用公權力的人，身為人子感到非常痛苦，他接受選舉檢驗，但不接受惡意糟蹋父親的名聲。

李明哲指出，父親說「人從出生到死都要砂石，連死後也要砂石來砌」，當時彰化縣長周清玉全面禁採砂石，致使很多做工的人，可能因為工程不能完成而破產，李家是合法業者，結果被人「白白布染到黑」。

李明哲受訪時也說，「卡神」楊蕙如散播假新聞造成一名外交官之死 ，如今砂石場也是假新聞標題殺人，他要拜託蔡英文總統幫忙處理假新聞，還給他父親一個平靜的生活。

韓國瑜也聲援說，選舉選到這樣子，把「祖宗三代、祖宗八代」的事情都揪出來，還是幾十年前的事，對他岳家這邊造成非常大的困擾。

2020選舉假新聞韓國瑜李明哲李佳芬蔡英文楊蕙如

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