幼教公私失衡 三黨：國家幫忙養

台師大、全家盟等教育團體4日舉辦「面向教育‧面向總統」論壇，針對幼兒教育議題，各黨皆表示國家必須幫忙養。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 國、民、親等三黨陣營對於教育政策同台論辯！台師大、全家盟等7大教育團體4日舉辦「面向教育‧面向總統」論壇，針對幼教、小學、國高中、技職教育乃至高教等不同階段的教育議題，彙整了多位專家、家長、教師與學生提出的托育公共化等政策，三黨皆表示國家必須幫忙養。

幼教公私失衡

台北市立大學幼教系副教授林佩蓉指出，台灣的幼教有兩大問題：第一，政府長期以來將幼教定位成自由市場，公私比例失衡（3：7），導致幼兒園品質良莠不齊等問題；第二，家長對幼教的迷思與不當期待，包含愈早學才藝、學科愈好，使得幼兒愈學愈多，壓力也日趨增加，然而根據研究，幼兒階段的大腦應發展自律、情緒控制，而非記憶能力。

對此，林佩蓉表示，幼教應滿足4大目標：普及、平價、優質、近便。其一，托幼的公私比應逐年提升至7：3（OECD國家中公幼比例動輒8成以上）；其二，應設置合理的幼兒園師生比，3至6歲需調降為1：12，相較於OECD國家的1：7、1：8，台灣的師生比停留在1：15已長達38年。其三，提供幼教師與教保員合理的工作條件，以降低流動率。

各黨：幼兒國家養

針對幼兒，各黨皆表示國家必須幫忙養，僅在程度和細節上有所不同。橘營代表永齡基金會執行長劉宥彤最為大膽，表示公幼應提高至8、9成，剩下1成則開放民間業者發展特色，但必須強力監管。她指出，準公共化與非營利幼兒園應為過渡階段，最終目標還是公共化。

藍營代表前教育部長吳清基認為，國教應向下延伸至5歲，且3至4歲免學費，然而綠營代表政務委員林萬億指出，私幼的師資如何與國教資源整合是一大問題。林萬億也認為，必須同步推動公共化和準公共化幼兒園，至於沒有抽到公幼的家長則可申請育兒津貼，此外，從今年起政府每年補助幼兒園汰換幼童專用車。

不應過度重視學科

針對小學教育，前台北市教育局副局長馮清皇指出，問題在於教育資源分配不均與學生學習壓力過大。根據教育部的資料，各縣市平均每位學生分攤到的教育經費差異甚大，例如六都中的桃園和台北相差將近一倍。此外，小學課程太過重視學科能力，對於自律、品格等非認知能力的培養不足。

馮清皇建議，對於分配問題，政府應直接提供資源給弱勢學生，而非偏遠地區，以免都會區的弱勢被忽視。再者，小學科目不宜太「多元」，應著重在基礎課程與其他非認知能力，例如學習習慣的養成。

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