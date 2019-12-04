蔡英文成立「英眼」部隊 見證開票

民進黨總統參選人蔡英文昨天前往新屋區為黨籍立委參選人站台，與民眾比出讚的手勢，相互打氣加油。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 蔡英文總統昨天連趕三場桃園行程，除了談老人、幼兒照顧，再提台商要回台投資七千億元以上，台灣投資愈來愈多，政府提供更多優質的就業機會給年輕人，而在桃園，台商投資金額一五三六億元，「桃園是第一名」。

蔡英文參觀桃園區龍岡社區發展協會長照關懷據點時表示，老人照護是台灣社會最大挑戰，二○一六年政府推動社區照顧老人的經費總額五十億元，現在已經增加到四百億元，未來四年要增加到至少六百億元。

她說，小朋友和老人家都獲得照顧，年輕人就沒有後顧之憂，做他們喜歡做的工作或創業，政府有很多創業、工作方面的協助和保障。桃園是台商回來投資最多的地方，桃園因此有很多好的就業、創業機會，年輕人有機會，爸爸媽媽就放心了。

對於照顧年輕人方案，從社會住宅談到租金補貼、今年八月全國發放育兒津貼，二○二四年預估公立幼兒園要增三千班，讓大家在抽籤時比較能抽中。

蔡英文指出，剛做總統時，政府照顧○到六歲幼兒預算二百億元，今年已經是六百億元，未來會用一年增加一百億元速度，四年後的總預算可達一千億元。

蔡總統昨天也繼續衝刺青年票，她昨晚出席競選總部舉辦「社群之夜─人蔘衝一波」活動，除了與現場年輕人分享自己的從政歷程外，她並當場宣布成立「英眼部隊」，她呼籲支持者代替她在每一個投開票所見證開票作業，用最快的行動即時回報票數。

今晚蔡總統也將參加台灣青年民主協會主辦，聯合卅八所大專院校學生會共同舉辦一連三天登場的「二○二○總統大選青年論壇」，接受青年提問。明由國民黨總統參選人韓國瑜接棒，周五則是親民黨總統參選人宋楚瑜。