李佳芬：管你怎麼黑 我就是不怕黑

台北市婦工總會昨舉辦韓國瑜及立委參選人後援會成立大會，前排左起李佳芬、邵曉鈴、連戰、馬英九、吳敦義同台。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

台北市婦工總會昨天舉辦韓國瑜及立委參選人後援會成立大會，與會國民黨大咖齊轟蔡政府。黨主席吳敦義高喊明年一月要下架空心菜、上架中華民國派，總統參選人韓國瑜夫人李佳芬表示，現在是最辛苦、最黑暗的時刻，但黎明將至，要用正向的力量照亮台灣，「管你怎麼黑，我就是不怕黑」。

前總統馬英九、前副總統連戰、婦女後援會總會長邵曉鈴、吳敦義的夫人蔡令怡等人昨出席這場後援會成立大會，台北市八位立委參選人也都到場爭取支持。

李佳芬表示，明年國民黨可能有執政的機會，只要大家不氣餒，還是可以走下去；她說，國民黨重新執政後，會用最謙虛的態度面對過去做的不足，只有拿下政權，才能為下一代開拓一條新的道路。

針對韓國瑜遭控疑似為岳父家砂石業關說牟利，李佳芬未回應。

吳敦義表示，蔡總統任陸委會主委答詢時竟將九二共識說成「各表一中」，變成各自表述是過程，一個中國是結局，邏輯不清，最近更將九二共識和一國兩制連結，是完全不對的邏輯，他對蔡總統是否有倫敦政經學院法律博士學位，除了懷疑還是懷疑，而且如此怎麼當國家元首？

連戰表示，他私下接觸到的國際領袖都說台灣經濟有問題，生活好像愈來愈糟，年輕人對未來有不確定感，對於愛拚才會贏抱持懷疑。

連戰說，根據主計總處統計，有三百萬名的就業人口月薪是在三萬元以下，其中又有五成都是卅歲以下的年輕人，「你說愛拚才會贏，他們說恁爸不相信」。

前總統馬英九指出，蔡英文錯誤的能源政策，她若再執政，工商界電費一漲，物價連帶上漲，家庭電費可能上漲三到五成，選蔡英文就是準備漲電費，不要跟自己開玩笑。

馬並質疑，蔡政府和外國廠商簽訂的離岸風力發電契約，一簽廿年，總金額是一九○○年庚子賠款的「三倍」，根本就是「喪權辱國」的協定。

李佳芬扮演韓國瑜分身密集出訪，剛從東南亞返國的她明天再度代夫出征訪美；韓陣營表示，李佳芬此行未安排與美方政治人物會面，主要是應僑界邀約，代表韓國瑜與僑胞會面，會賣力鼓勵僑胞明年返台投票。