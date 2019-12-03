新北百萬票決勝負 蔡英文衛冕壓力大

2019-12-03 13:06 中評網 黃筱筠



選戰倒數40天，民進黨目標國會過半。蔡英文能否守住總統寶座及新北立委席次，突破新北百萬大關成為關鍵。記者季相儒/攝影 分享 facebook

民進黨1日在新北市舉行競選總部成立大會造勢，黨公職大力動員來了2萬多人，擠滿板橋區民權路體育場。為什麼新北造勢，壓力這麼大？一定要把勢營造出來。有個關鍵性數字－100萬票。哪個陣營能在新北拿到百萬票以上，距離大位就不遠了。

新北市人口392萬人，全台第一，拿下新北市對勝選具關鍵影響。2016年大選，蔡英文總得票689萬4744票，國民黨朱立倫381萬3365票。當時蔡在新北市拿下116萬5888票，當時是新北市長的朱立倫卻只拿到70萬9374票。

再往前分析2012年大選，當時蔡英文與馬英九競爭，馬總得票689萬1139票，蔡得票609萬3578票。當時馬在新北拿下124萬5673票，蔡也拿下100萬7551票。

2018九合一大選，民進黨提名蘇貞昌對上國民黨侯友宜，侯獲116萬5130票，蘇得87萬3692票，侯大贏蘇將近30萬票。侯去年拿下這麼高票，要選民轉向，可能需要花更大力氣，民進黨新北競總造勢要這樣大動員，有其原因，民進黨勢必要衝出比去年蘇貞昌更高的得票數。

再從2012、2016兩次大選得票數分析，2016年大選時，朱立倫擔任新北市長得票（70萬）卻比蘇貞昌去年參選市長還低（87萬）；而2016年大選蔡新北市得票數字（116萬），竟然與侯友宜去年選舉得票相近（116萬），加上相比2016年以及2012年各自候選人新北得票數字，衝上百萬票都不見得能當選，若新北得票沒有衝過百萬，大選要勝選堪慮。

蔡英文2010參選新北市長，敗給國民黨朱立倫，當時蔡拿到100萬4900票，朱獲111萬5536票，蔡僅小輸11萬票。可說，蔡在新北市的得票，不論是選市長或大選，未低於100萬票。

以過去的記錄，2020大選要贏，勢必得在新北市大票倉衝破百萬票才有機會。拿下新北可以抵得過多個小縣市。

民進黨上屆新北立委席次成長很多，這次立委席次要力保必須更費勁。這次大選新北特別被關注，除了蔡英文必須要衝超過百萬票壓力外，也被視為是侯友宜與蘇貞昌的延長賽。

尤其蘇貞昌去年慘輸30萬票，卻更上層樓當行政院長，如果蘇鎖定新北猛下行政資源，侯以直轄市長的身分是比不過的。但新北如果明年大選得票不漂亮，蘇貞昌恐怕壓力也不小，蘇才會抱病再上場，新北競選總部成立賣力助講，還說自己賣老命。

新北不能輸還有立委選舉的原因，新北市總共有12席立委，2008民進黨在新北市12席立委曾只拿下2席，一席三重、一席蘆洲、五股。但2016年選舉卻大有斬獲，一舉拿下9席，這應該是民進黨從新北立委選舉以來最好的成績。

但這次選舉，多席立委都在危險邊緣，甚至是五五波的選區，很可能一失去就是4至5席，這時候新北市氣勢一定要撐住，才能保住這些危險邊緣的立委候選人，一旦新北氣勢示弱，這些危險邊緣、五五波選區，很可能連帶選情也一瀉千里，這也是蔡英文必須硬撐新北選情的原因之一。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）