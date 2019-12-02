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談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶、苦、茫3字形容

韓國瑜遭控為李佳芬家族關說 韓辦提告

2019-12-02 14:14聯合晚報 記者賴佩璇／台北報導

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之（左），今天上午與韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元（右...
韓國瑜競選辦公室發言人葉元之（左），今天上午與韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元（右），前往北檢對時代力量立法委員黃國昌提告。 記者曾原信／攝影
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時代力量立委黃國昌日前質疑國民黨總統參選人韓國瑜任立委期間，疑為了妻子李佳芬家族的砂石事業特權關說、施壓藉以牟利。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今上午與律師葉慶元，赴台北地檢署按鈴申告黃國昌涉違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選。葉元之還嗆黃國昌「可笑！」

11月29日，黃國昌舉行記者會指控，韓國瑜夫人李佳芬家族，過去在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，且在政府提出聯管計畫要求抽砂船離開河川後，透過濫權手段把「河川地」變為「浮覆地」，解決李家問題、滿足採砂牟利的需求。

韓辦不滿黃在選前緊咬不放，今赴北檢提告。葉元之表示，黃國昌為救時代力量日漸下滑的聲量，企圖把韓國瑜當作他選戰的提款機，一直在網路上甚至利用立委職權在立法院做出多項不實指控。

他說，黃國昌只是說了一個「故事」，並沒拿出任何「鐵證」，證明韓國瑜真的有在整件事情上有做特權施壓，但已經造成外界諸多誤會。所以今天為了要對黃國昌這種低劣、惡質、抹黑的文化，尋求法律方式對他做出相對處置。

【記者仝澤蓉／台北報導】緊咬採砂案的立法委員黃國昌，今天上午在立法院財委會再爆料，國民黨總統參選人韓國瑜的岳家李家僅以每個月土地補償金170元，長期占用國有土地 ；財政部國產署表示，案子看起來是李家長期圈地。

黃國昌質詢說，2003年李家為「西螺七崁休閒農場」申請國有土地開發計畫，期間兩度申請專案讓售，但後來都因為價錢嫌貴，最後沒有完成專案讓售，後來就改為委託經營方式。

黃國昌表示，李家申請委託經營後，並沒有去經營，2013年雲林縣政府廢止委託經營，但是國產署竟然到2019年才知道，期間土地白白被李家占用六年，直到今年才收回。期間還有航照圖顯示，土地上有怪手開挖。

黃國昌說，李家對國有土地先占用，想要買下，嫌太貴沒有買，然後就占用不開發。

國產署長曾國基表示，國產土地早期是可以買賣，只要申請專案讓售即可，李家有兩次申請專案讓售，都嫌價格貴，沒有買，因為土地沒有完成變更，就走開發許可，但委託經營的籌設許可，最後又沒有提出開發計畫，就被終止了。

曾國基說，感覺上這塊地一直被他（李家）圈住，圈住的理由是什麼還要請同仁去了解，但覺得是長期圈地，但期間有繳納一些費用。

2020選舉總統大選韓國瑜李佳芬黃國昌

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