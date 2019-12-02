回應民調「唯一支持蔡英文」蔡：挺韓不需躲躲藏藏

蔡英文總統（右三）昨天授旗給立委參選人余天（右二）。記者季相儒／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天回防北台灣，從早到晚陸續成立新北及北桃、南桃競選總部，也再次與副總統參選人賴清德合體。

對於國民黨總統參選人韓國瑜日前呼籲支持者接到民調電話，回答「唯一支持蔡英文」，對此蔡英文昨天表示，「支持韓國瑜不需要躲躲藏藏，因為社會本來就是多元的。」

蔡英文昨天白天在板橋第二運動場成立新北市競選總部，民進黨全員出動輔選，日前因病休養的行政院院長蘇貞昌也「重出江湖」現身成立大會且上台演說助選。

對於韓國瑜日前呼籲支持者接到民調電話要答「唯一支持蔡英文」，蔡英文在致詞時對韓國瑜支持者喊話，強調支持韓國瑜不需要躲躲藏藏，因為社會本來就是多元的。她也強調，有責任感的政治人物，尤其要競選總統的候選人，應以真誠的心、具體可行的政策爭取選民支持，「別人的競選策略我們尊重，不過會照著自己的節奏走。」

晚上南桃園競選總部成立，蔡英文致詞時大打政績牌，也不忘強調市長鄭文燦的功勞，直言她與鄭文燦啟動桃園的黃金時代，並希望民眾支持，不但要總統連任，還要國會過半。

蔡英文也重申「國家跟你一起養」的育兒政策，強調育兒津貼從現行兩千五百元擴大到五千元，並強調社會政策正積極執行中，現在光是桃園就有十五個基地，五千戶已完成或建設中，未來要達成卅三個基地、一萬兩千戶的目標，八年廿萬戶的政策目標不變。

拔樁宗教界 蔡再訪中台禪寺

【記者賴香珊、趙容萱／連線報導】蔡英文總統繼與國會政黨聯盟主席悟覺妙天會面後，昨天參訪南投縣埔里鎮中台禪寺，由住持見燈大和尚接待；由於之前國民黨總統參選人韓國瑜也都與妙天、中台禪寺接觸，被地方視為藍、綠搶攻宗教票。

韓國瑜十一月四日才參訪中台禪寺，蔡英文昨上午也參訪，但寺方稱蔡是來參加祈福法會，行程不公開，也不開放媒體採訪。

據了解，蔡此次造訪中台禪寺，與韓一樣，都由住持見燈大和尚接待，停留約一小時離去。

台中佛教正德醫院醫療大樓昨落成，政治大咖包括蔡英文總統、親民黨正副總統參選人宋楚瑜、余湘、立法院前院長王金平都到場，院方技巧性錯開蔡、宋、王上台致詞時間，彼此不同框，最後僅有蔡英文剪綵。