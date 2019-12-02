綠粉圍剿抹藍 社運團體反彈

綠粉近來頻在網路圍剿過去與民進黨友好的社運團體，引發社運界反彈。圖為環團陳情，要求立法院盡速完成礦業法修法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓粉因經常前往批評韓國瑜人士的粉專大量留言，被形容是「韓粉出征」，不過，同樣的情況也出現在綠營支持者。近來為了礦業法修法、前國道收費員補償面臨跳票，以及全國廢核行動平台等要求核廢料遷出蘭嶼等議題，綠粉頻在網路上圍剿過去與民進黨友好的社運團體，引發社運界反彈，認為民進黨不能為了執政，就把其他聲音消滅掉。

過去民進黨在黨外及在野時期，因理念相近，向來與社運團體關係密切，成為併肩作戰的盟友，蔡政府執政後，更延攬不少社運界人士入閣及擔任不分區立委。但近期因蔡政府過去承諾社運修法及訴求面臨跳票，引發社運界反彈，卻遭到綠粉出征，甚至批評是「國民黨側翼」。

前年六月齊柏林墜機事件推升礦業法修法聲浪，當時蔡政府宣示推動修法，贏得不少掌聲，但民進黨團日前卻坦言礦業法修法這會期過不了，一切恐歸零，引發長期推動礦業法修法的地球公民基金會（簡稱地公）不滿，日前在蔡英文總統全國競總成立大會當天拉布條抗議。此舉備受民進黨支持者責難，臉書粉專隨即遭綠粉灌爆，並揚言要停止捐款。不過也有許多網友聲援地公基金會，正反兩派在網路論戰。

地公基金會遭綠粉圍剿，該會副執行長蔡中岳也表示無奈。他說，國民黨執政時期被稱是民進黨側翼，現在又變成國民黨側翼，只能安慰自己一直堅定在做環境監督的工作。農陣出身的農委會主委陳吉仲也在臉書發文「滅火」，稱地公基金會是「夥伴」，但並未提及礦業法修法進度，只說希望本土政黨持續執政，一步步落實進步的建議。

全國關廠工人連線顧問毛振飛表示，國道收費員的訴求是蔡政府白紙黑字承諾的，為何不能抗議？他質疑，如果背後有民進黨操作「抹藍」，實在是太惡劣，變成社運抗爭都不對。他說，他們從黨外時代就跟著上街頭，當時也沒有被標籤為黨外的側翼，現在反倒被批是國民黨側翼。