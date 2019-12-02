候選人9日抽籤 不分區將辦辯論

2019-12-02 03:24 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



離2020總統大選剩40天時間，中選會1日審定通過第15任總統、副總統選舉藍、綠、白3組人馬的候選人資格，並將於9日（週一）辦理候選人姓名號次抽籤。此外，中華辯論推廣協進會即將自辦「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」，各政黨原則上皆持正面態度，將派政黨代表參加。

9日抽號次籤

第15任總統、副總統選舉登記於11月22日截止後，中央選舉委員會於12月1日正式公佈，2020總統大選共3組人馬參選，民進黨由尋求連任的總統蔡英文搭配前行政院長賴清德；國民黨推出高雄市長韓國瑜搭配前行政院長張善政，親民黨主席宋楚瑜則與廣告教母余湘搭檔參選。中選會將於9日（週一）辦理候選人姓名號次抽籤，13日（週五）公告候選人名單。

此外，在韓國瑜使出「一律支持蔡英文」反制假民調奇招之前，美麗島最新總統支持度民調為綠51%、藍23.7%、橘5.2%、不投票或投廢票8%、未明確回答11%。TVBS最新民調（11月13日至15日實施）綠45%、藍37%、橘 8%、未表態10%。旺中民調（11月4日、5日實施）則是綠36.5％、藍26.4％、橘7.9％。等12月最新民調出爐後，才可加以比對態勢消長。

民團辦不分區辯論會

明年不分區立委，將由19個政黨共217人搶34席次，中選會依法無須辦理「政黨及不分區立委候選人」的公辦辯論會。為此，以辯論圈人士組成的民團中華辯論推廣協進會（辯協）於上個月選舉登記期間，召開記者會廣邀各黨派員參與。辯協自辦的「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」，預計將於媒體直播，讓各黨政見以辯論形式說明其政見價值，以觸及更多大眾。

對於有民間團體擬舉辦不分區辯論會廣邀各政黨參加，民進黨發言人劉康彥說，民進黨要等收到邀請再來評估，但他個人對於辯論是樂見其成的。名列國民黨不分區名單第1名的曾銘宗則說，國民黨基本上朝正面態度看待，但不能接受由有政黨色彩的單位舉辦。

時代力量黨主席徐永明說：「時力樂於參加不分區辯論會，也希望各政黨可以參與，大黨不要迴避。」親民黨秘書長李鴻鈞也表示，親民黨樂觀其成，也報名參加。民眾黨、新黨、綠黨等也都已表示，「原則上有高度參加意願。」

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