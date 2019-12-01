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12月21日罷韓vs.挺韓遊行 號召萬人上街

2019-12-01 23:58聯合報 記者邱奕能謝梅芬蔡孟妤楊濡嘉／高雄報導

劉世芳說，當天挺韓遊行要「撥亂反正」，熟悉中國文化大革命、鄧小平時代的民眾，都知...
劉世芳說，當天挺韓遊行要「撥亂反正」，熟悉中國文化大革命、鄧小平時代的民眾，都知道這四個字充滿文革色彩。 記者邱奕能／攝影
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發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群「WeCare高雄」定本月21日在南高雄辦「罷韓遊行」，韓國瑜競選總部也規畫同日在北高雄辦「南台灣崛起．高雄光榮周年慶」挺韓遊行，雙方將各動員萬人在街頭互別苗頭。高雄市警局表示，收到遊行申請文件後，將依法辦理，維護市民安全。

韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭昨表示，韓國瑜是挺韓大遊行的「主角」，屆時會排行程參加。民進黨立委劉世芳及市議員黃文志、簡煥宗擔心同天有不同立場的大遊行，恐有安全之虞，昨拜會高雄市警察局長李永癸，盼避免發生衝突。

劉世芳說，憲法賦予人民集會結社自由，罷韓遊行今年中就開始規畫，要以嘉年華方式表達人民對罷韓的自由意志。最近網路有消息指21日當天高雄也有挺韓活動，令人質疑是在故意製造社會對立，盼警局當天保護好民眾，避免雙方在街頭發生衝突，當天若有衝突發生，請韓國瑜承擔起政治責任。

韓國瑜競選總部規畫21日在北高雄辦「南台灣崛起．高雄光榮周年慶」挺韓大遊行，要與...
韓國瑜競選總部規畫21日在北高雄辦「南台灣崛起．高雄光榮周年慶」挺韓大遊行，要與綠營互別苗頭。圖為國民黨高市第8選區立委參選人陳麗娜（左二）昨成立競總，韓國瑜（左三）到場站台。 記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜競總表示，一定會在合法狀況辦活動。潘恒旭說，從劉世芳等人的行動就知道罷韓遊行根本是選舉動員，挺韓的人也可以辦嘉年華式的遊行，挺韓遊行要用「南台灣崛起．高雄光榮周年慶」為名，不像民進黨一直隱瞞「WeCare」遊行的選舉性。

潘恒旭表示，挺韓遊行在北高雄，從凹仔底向北走，WeCare的遊行在南高雄，向西走，兩邊距離超過2公里，當天誰會刻意挑釁，可以看得很清楚。

由於挺韓大遊行要從凹仔底森林公園出發，終點是微笑公園，依規定要向市府工務局養工處申請，養工處證實上周五已收到申請凹仔底及微笑公園的借用公文，要上呈給局長同意，工務局長吳明昌說，如果申請證件符合規定，應會很快核准。

2020選舉總統大選韓國瑜劉世芳潘恒旭民進黨周年慶警察森林公園

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