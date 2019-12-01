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妙天轉向？ 蘇嘉全牽線「蔡妙會」

2019-12-01 00:29聯合報 記者林敬殷劉宛琳蔡晉宇楊正海／台北報導

立法院長蘇嘉全（右）昨天出席國會政黨聯盟主席悟覺妙天（左）在南港道場的活動。 （...
立法院長蘇嘉全（右）昨天出席國會政黨聯盟主席悟覺妙天（左）在南港道場的活動。 （中央社）
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韓：民主自由社會 他完全尊重

立法院長蘇嘉全昨天出席國會政黨聯盟主席悟覺妙天在南港道場的活動，日前並安排妙天與蔡英文總統會面。蘇嘉全昨表示，他與妙天、蔡英文總統都是屏東人，妙天對蔡總統治理國家「特別感到肯定」。韓國瑜則說，現在是民主自由的社會，誰要支持哪一組正副總統參選人，都是台灣民主自由寶貴的一面，他完全尊重。

妙天曾公開「預祝」國民黨總統參選人韓國瑜當選總統，如今態度轉變，妙天與蔡總統十一月中旬已會面，被視為綠營成功「拔樁」。

知情人士指出，十一月中旬，蘇嘉全在立法院長官邸安排蔡總統和悟覺妙天見面，見面氣氛融洽，後來也約定昨天上午十點，妙天在道場講課時，蔡總統前往道場向兩千位信眾致意，預計停留卅分鐘；但這項不公開的行程，前晚因在妙天信眾的群組中提前走漏消息，府方昨天上午臨時取消。

蔡證實有此安排 但溝通有誤差

蔡英文昨受訪也證實有此安排，但溝通過程有些誤差，她請蘇嘉全代表前往。蘇說，他跟妙天、蔡總統都是屏東人，平常與妙天也有些互動，所以日前就找時間聚一下。

蘇嘉全指出，日前並未特別談到選舉，妙天覺得台灣在國際社會受到肯定，蔡總統外交治理非常成功，內政過去三年雖然沒那麼穩定，但今年也已上軌道；妙天一向廣結善緣，非常客氣向總統提出一些建議，總統也從善如流。

媒體追問，妙天是否支持蔡總統連任？蘇嘉全說，「這個要去問他」，選舉到了現在，大概每個人要支持誰都已經確定，期待所有人民支持對的人來當總統。

妙天昨受訪時證實已和蔡總統見過面，蔡總統向他表示儘快會去看禪修；蔡總統很誠心，是很細膩的人。他可以對外表態支持蔡英文連任，但政黨票還是希望大家投國會黨一票；讓信徒自己高興選誰，就鼓勵去選喜歡的人。

妙天也說，他期待國民黨更團結，現在好像在打爛仗。至於會不會再和韓國瑜同台？他表示，應該沒有了，他主要是推動佛法。

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