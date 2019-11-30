命理師抽牌算候選人運勢 算出「韓國瑜策略是對的」

2019-11-30 11:43 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統參選人韓國瑜（左）與民進黨總統參選人蔡英文（右）角逐2020年總統寶座。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 2020大選倒數41天，民調顯示總統蔡英文仍領先總統參選人韓國瑜，命理師詹惟中用撲克牌梭哈算了藍綠候選人本周運勢及勝率，指出韓國瑜目前打的策略是對的，而蔡英文雖然民調高，但還是有再加油的空間。

詹惟中在政論節目《國民大會2020大白話》幫兩位候選人蔡英文、韓國瑜算本周運勢，首先他解釋梭哈的意思，本身有五張牌，有對子的話大，有三條更大，如果有順或是同花順更是加分到極致，紅色越多代表心花怒放，黑色越多代表狀況越多，這次抽牌是以本周運勢為主，首先抽出韓國瑜的牌為「黑桃五、黑桃六、愛心Q、菱形五、菱形四」，456有個小順、又有1對，在52張牌裡面有這些算是不錯，是中強的牌。

詹惟中接著抽出蔡英文的運勢牌，分別是「菱形八、菱形J、黑桃4、黑桃Q、梅花3」，因為沒有什麼關聯性，代表這周蔡英文是較為焦慮，而韓國瑜目前揭穿假民調、假間諜案戰略提升，代表他現在目前的策略是對的，而蔡英文確實比較辛苦，但貴人扶持還是有的，雖然民調高，但還是有再加油的空間。

但主持人則驚訝的問，但小英總統目前的民調很高，怎麼結果會是這樣，詹惟中則回應，民調雖然高，但如果民調準的話大家就不會還喜歡聽「神民調」，所以「神民調」還是可以跟「人民調」一起來當作參考的。