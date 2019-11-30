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搶軍警票 韓：公職出國進修給60萬 蔡：照顧警再加碼

2019-11-30 00:20聯合報 記者郭頤李奕昕／連線報導

韓國瑜（右二）昨天強調，未來要讓軍公教警消帶職帶薪出國學習1年，每人補助60萬台...
韓國瑜（右二）昨天強調，未來要讓軍公教警消帶職帶薪出國學習1年，每人補助60萬台幣，厚植台灣競爭力。 記者郭頤／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅昨到台北，韓上午宣布，未來要讓四十五歲以下軍公教警消，帶職、帶薪出國學習一年，每人補助六十萬，厚植台灣競爭力；總統蔡英文則在台北大安森林公園辦晚會，並在下午巡視警政署時說，照顧警察要「加碼再加碼」，雙方較勁爭搶軍警票。

蔡英文總統（左）出席警政署署務會報時宣示，照顧警察要「加碼再加碼」。 記者李奕...
蔡英文總統（左）出席警政署署務會報時宣示，照顧警察要「加碼再加碼」。 記者李奕昕／翻攝
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韓國瑜在端出政見的同時，也猛批對手進行骯髒的選舉，表示凡是不擇手段要獲得權力的政黨、政治人物，執政以後一定亂搞；陪同蔡總統前往警政署的內政部長徐國勇則酸韓，「把愛情摩天輪蓋好再講」，指韓常講話不負責任。

韓國瑜傾聽之旅昨到台北，先後跑了士林、北投、中正、萬華區，為選區立委參選人造勢。蔡英文則在大安森林公園「台灣搖滾派對」晚會上，介紹民進黨提名立委參選人，表示要讓台灣更安全，不只蔡英文做台灣隊長，更要有最團結台灣隊，北市立委喊出「八仙過海，台灣過關」。

韓國瑜強調，他先前已射出二支箭，分別是小學開始實施雙語教育，送大學生、碩士班和博士班學生出國做交換生一年，軍公教出國學習是第三支箭，希望厚植台灣競爭力。韓國瑜說，過去軍公教警消上任後，就在台灣打轉，如果他能當選總統，未來先送百分之一的軍公教警消出國學習，對接專業，如果計畫成功，第二年提升到百分之二，第三年百分之三。

蔡英文出席晚會前，下午先參加警政署署務會報，表示前陣子高雄市直播主暴力事件，警立即逮捕犯嫌，證明不是省油的燈，不容忍犯罪不是口號，她肯定警察努力，政府對警察照顧應「加碼再加碼」。

蔡表示，在強化裝備計畫已編列卅八億元預算，五年內更換老舊笨重的無線電，另準備投入十七億，汰換一千九百多輛警用汽機車，除改善硬體，要求提升基層教育訓練，針對第一線工作環境，規畫各種情境訓練、戰術及策略，才能在緊急狀況保護民眾，減少值勤風險。

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