國政報告 韓國瑜：含金量高 有巨大可行性

國民黨總統參選人韓國瑜（右三）與副手張善政（左三）昨帶領國政顧問團，發布國政報告。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜昨發布國政報告，並發表重返執政的四大信念、六項原則與三不改變。韓強調，他提出來的政見含金量高，且有巨大可行性，是未來台灣迫切的需要。他並批評蔡政府在重大公共政策上失焦，將選舉變得不入流，這次選舉更充斥「三多」：假民調、假新聞和抹黑造謠。

韓國瑜的四大信念，包含捍衛中華民國、熱愛中華民國、堅持民主自由、莫忘世上苦人多。六原則為：用人唯才、傾聽民意、公平公正、依法行政、提升效率、為政清廉。三不改變則是鞏固國防，確保台海和平的方向絕不改變；反對台獨，拒絕一國兩制的決心絕不改變；台灣安全，人民有錢的執政目標絕不改變。

韓國瑜表示，這一個多月來的傾聽之旅，讓他感受到人民的「悶、苦、茫」，所有執政團隊要貼近民意基礎，苦民所苦，謹記維持人民的公平正義。

韓國瑜的「國家政策白皮書」由國政顧問團提出廿六項政策，教育政策包含近期引發熱議的「零到六歲國家幫忙養」，以及檢討一○八年課綱等八大政策主張。

國防政策則聚焦預防戰爭，加強軍人雙語教育；而針對美國已經批准、國內已完成軍事建案等事項，國防政策召集人黃介正表示，未來不會推翻，但會有革新作法。而憲政司法政策將主力放在打破「鐵籠公投」，預告未來將修正公投法。

張善政昨也表示，未來協助青年創業將分為兩部分，前半段政府協助創業所需的第一桶金，後半段則藉由顧問型公司，協助創業青年找生意，提升青年創業的成功率。