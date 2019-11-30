反制假民調 學者：關鍵在鋼鐵韓粉有多少

國民黨總統參選人韓國瑜籲韓粉抵制民調，效果如何待觀察。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜反制「假民調」，學者評價大不同。師大教授黃信豪說，韓陣營恐評估選情並不樂觀，才會使出抵制民調這種前所未見的招式，某種程度可影響選情；政大傳播學院教授鄭自隆說，韓國瑜只是在找藉口，掩飾選情落後的事實，對大選勝負的影響不大。

黃信豪表示，韓的訴求破解「西瓜效應」，除了穩固基本盤，也多了爭取中間選民的機會；但拒答者多了，對民調公司一定會有影響。

鄭自隆說，如果韓國瑜一開始就隱藏民調，還可達到欺敵效果，現在攻了好幾個月都攻不下來才稱要拒答民調，效果恐怕有限。民主國家選民不表態很正常，很多不表態選民根本就不投票，「不只沉默，而且冷漠」，韓國瑜若把不表態選民都擴大解釋成不表態的「韓粉」，那就想太多了。

對於國民黨台南市黨部主委謝龍介說，韓民調低、場子熱，是「沉默螺旋」現象。文化大學廣告系主任鈕則勳說，民調低、場子熱不是「沉默螺旋」，韓造勢仍有能量，民調低是沉默的中間選民不埋單，韓應積極深耕中間選民才是正辦。

淡大政經系助理教授周應龍說，雙方民調差距較大時，落後方支持者投票意願會較低，韓出招正好攪亂選情，打算放棄投韓的選民可能重新思考。

淡大公行系主任蕭怡靖說，韓操作要成功，必須有廣大選民響應，足以衝擊民調的母體樣本數，但「鋼鐵韓粉」到底有多少仍難以預估，效果有待觀察。