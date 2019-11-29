火線評論2020／蔡英文高民調背後的隱憂

2019-11-29 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林文義



總統大選戰線漸次往南推移，繼中部打出漂亮議題戰後，國民黨總統參選人韓國瑜大打非典選戰，祭出拒答民調的奇招，力拚在雲嘉南地區拉近與蔡英文的差距，戰局仍有一搏機會。

民進黨攻擊韓國瑜豪宅爭議，但效應已趨疲乏，不知真假的共諜案，有接棒之勢，再加上軍方莒光日以共諜暗喻韓國瑜，國家機器全面投入，壓制韓國瑜氣勢，但連日來中彰投密集踩點，搭配台中市長盧秀燕強攻中火生煤引發肺癌議題，韓陣營打了強心針，昨天韓營再使出拒答民調的戰術，使得這場選戰更添變數。

韓國瑜在中彰投及雲嘉南都還需要加把勁衝刺，盧秀燕戰力十足，環保署丟來生煤容許差值的議題，要讓中火多燒一百萬噸生煤，方便台電解決發電量不足問題，讓盧秀燕抓到切入點，彰投兩地站到同一陣線，韓國瑜、張善政也適時發動攻擊，盧秀燕發揮助攻角色，接不接總部主委，其實只是形式而已。

韓國瑜一直被民進黨壓著打，在盧秀燕發起攻擊後，中部地區已起風，韓張如何趁勢攻城掠地，就看後續表現，這種模式也可以複製到其他戰區。

對韓國瑜而言，雲嘉南比中彰投更險峻，選戰進入倒數四十多天，韓國瑜步步為營，目前雲林縣及嘉義市尚有地方執政奧援，雲林近來爆發土豆大戰，雲林縣長張麗善到包公廟下跪宣示護農決心，已為韓國瑜衝刺雲嘉南作了議題熱身，她是否能扮演如盧秀燕一般的領頭羊角色，也關係韓國瑜在此區攻勢的成敗。

嘉義縣及台南市是韓國瑜極度艱困選區，傳統選戰綁樁動員盛行，韓國瑜必須加強地方立委參選人的連結，翁重鈞、謝龍介等人各有擅長，洪秀柱早在台南暖場，韓國瑜因地制宜設定議題，讓立委選將增加曝光，投射到總統選戰上。

韓國瑜向蔡英文叫陣要求舉行政見辯論，現階段是提高聲量的有效方式，張善政擔任競選搭檔後，國政顧問團的表現，沒以前亮眼，如學貸免息等搶眼政見都如曇花一現，未來國政顧問團運作須跟上節奏，韓國瑜才有援援不絕的彈藥。

這次選舉過程中，民進黨政黨滿意度和蔡英文支持度，出現嚴重乖離，民進黨很會打選戰，但執政卻未符合人民期待，官員公然選邊站，國家機器遭濫用招來負評，也許是蔡英文高民調背後的最大隱憂。