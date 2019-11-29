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韓國瑜籲韓粉 遇民調說「唯一支持蔡」

2019-11-29 14:18聯合晚報 記者周志豪╱台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜（前右三）上午與立委參選人汪志冰（前左三）到天母三玉宮參拜...
國民黨總統參選人韓國瑜（前右三）上午與立委參選人汪志冰（前左三）到天母三玉宮參拜，現場拿起弓箭，象徵射穿雲箭。 記者林伯東／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜昨天呼籲支持者，即日起接到民調電話一律拒絕回答，投票時，再讓民進黨知道什麼是真民調。韓國瑜上午在臉書貼文，請支持者從現在開始接到民調電話通通說，唯一支持蔡英文，一起讓民進黨高興到2020年1月10日。

韓國瑜在文末特別標柱，民調唯一支持蔡英文，等他的通關密語，夜襲軍歌最後四句話，再次提醒支持者，最真實的聲音，留到明年1月11日同聲齊發。

蔡英文總統上午出席「2019臺北金融科技展開幕典禮」，被問及博士論文，蔡總統表示...
蔡英文總統上午出席「2019臺北金融科技展開幕典禮」，被問及博士論文，蔡總統表示，這是一篇35、36年前的論文，那時候都是用傳統打字機，很長的論文裡，有打字的錯誤，其實也在所難免。 記者曾吉松／攝影
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【記者周志豪／台北報導】國民黨總統參選人韓國瑜周六在國民黨黨主席吳敦義陪同下，將一口氣出席身障、不動產經紀與體育三個全國後援會造勢大會，並與青年座談。體育界後援會造勢大會上，國際詠春拳王，葉問徒孫黎懿徵將現身相挺。

國民黨黨務人士表示，韓國瑜當天將深化推動成立體育部，強化國內運動產業發展論述，承諾若當選總統，要國內選手走的出去，讓國際賽事進的來，擴大國內職業運動產業效益，讓台灣體育產業能永續成長。

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2020選舉蔡英文韓國瑜國民黨民進黨

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