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韓國瑜頻爆失言 高鈺婷用一張圖批「戳中許多人傷口」

2019-11-29 10:26聯合新聞網 綜合報導

高鈺婷貼出「無限發炎酸中痛」的圖，呼籲韓國瑜謹慎發言。圖擷自「高鈺婷 新竹市立委...
高鈺婷貼出「無限發炎酸中痛」的圖，呼籲韓國瑜謹慎發言。圖擷自「高鈺婷 新竹市立委參選人」臉書
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國民黨總統候選人韓國瑜近期脫口「得民調者得痔瘡」，再度引起熱議，而韓每次發言所做的比喻都引發外界爭論，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷27日在臉書粉絲團發文批評，表示韓對於性別、性傾向等歧視言論容易影響小孩，他的一言一行已對社會造成傷害，呼籲他發言要更謹慎，不要用言論傷害各種群體。

高鈺婷寫道「實在很不想談論韓國瑜的一言一行，我想這是很多人的共同心聲。」她說韓國瑜所說性別、新移民、不同性傾向等各種少數群體的歧視言論，小朋友很容易就會學起來，韓國瑜對於自己作為政黨所推派的總統候選人、政治領袖，從來沒有考慮到自己的言行對社會造成多少傷害。

高鈺婷表示一個歧視言論背後都是數以萬計的生命和家庭，特別是當一個總統候選人說出這些話時，戳中了許多人的傷口，她說「當韓國瑜不經大腦的談到身心障礙者時，韓國瑜沒有想到人家的感受。」、「當韓國瑜不經大腦的說起性器官，說起痔瘡時，韓國瑜沒有想到病友的感受。」高鈺婷稱疾病的去污名化以及性平教育能中性的討論，都是許多人奮鬥多年的結果，因此韓國瑜需要更謹慎地發言。

她說到「只要韓國瑜繼續用他的嘴巴傷害各種群體，我們就有義務，用各種形式告訴韓先生，你這樣不對，你發言要更謹慎。」而高鈺婷也貼出一張「無限發炎酸中痛」的圖，列出韓國瑜歷來爭議言論，呼籲民眾不要忘了遏止歧視言論的初衷，並強調會監督韓「直到他停止發炎為止」。

而韓國瑜昨日接受政論節目「平論無雙」專訪時，針對爭議性發言表示會講這些話的人不是冷冰冰的人，他說「我的風格不會改，我就是這樣的人。」並同意這些話確實會影響小孩，但強調會思考一下，以後在修辭學上更注意，而對於資深媒體人邱明玉的提問，「台灣平均有4到5個人，就有一個人是痔瘡患者，所以你不覺得講這句話會得罪了這些痔瘡患者嗎？」韓國瑜則是表示關鍵是上一句的「得民心才能得天下」，強調這只是比喻，對於器官、女性的言論描述，他則是笑稱「其實我比費玉清好多了，費玉清的笑話多厲害。」

2020選舉總統大選韓國瑜

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