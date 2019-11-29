總統博士論文400多錯字 教授酸：便利貼不夠用

蔡英文總統35年前的博士論文原稿。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院教育文化委員會昨舉行「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，聚焦蔡英文總統的博士論文。政大國際關係研究中心研究員嚴震生表示，他看了兩次蔡總統放在國家圖書館的論文，發現很多不該拼錯卻拼錯的字，害他的便利貼「貼到都不夠用」。

對於論文再受到質疑，總統府表示，總統的學經歷文件、擔任教職的審核資料都真確並公開揭示過。總統府強烈譴責國民黨立委陳學聖，為選舉利益炮製不實資訊意圖誤導抹黑。

嚴震生表示，蔡總統將約四百頁的博士論文，放在國家圖書館供公開閱覽後，他花了一周時間「聞香」，也對論文品質提出看法。他說，論文事後加入的一頁中文說明，不應在原始論文內，拼字錯誤過多，難被博士論文口試委員會接受。

他說，第一次看出一百多個錯字，第二次看到四百多個錯字，且很多拼錯的字，都不是應該拼錯的字，基本標準符號使用也出錯，害他的便利貼「貼到都不夠用」，很多甚至是中學生就知道的錯誤，應該找個中學生來校對。

另外，頁數編排不應跳過標題頁，大小寫前後不一致，且英文單字斷字未按規則處理，英式英語和美式英語單字拼法不應交互使用。國民黨立委陳學聖說，今天不是私設刑場，而是邀請各方來公開直播，所有的人都來了，獨缺民進黨。

媒體人彭文正發言時說，一個國家的領導人如果沒有誠信，這個國家就完了，昨天的公聽會，為蔡總統辯護的這一方居然沒有人出席。