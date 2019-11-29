蔡總統：中火已減煤500萬噸 張善政：話術騙人

台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對台中火力發電廠汙染爭議，蔡英文總統昨天表示，解決空汙一直是執政團隊最重要的目標之一，她在總統任內，中火已經減煤超過五百萬噸，光是今年就減了超過三百萬噸。國民黨副總統參選人張善政回擊指出，蔡英文執政期間，不僅燃煤發電度數在二○一八年創新高，燃煤噸數也是歷史最高，即使今年的預估數字，都比他擔任行政院長時代多得多。

張善政痛批，只提中火不敢說全國，根本是報喜不報憂，呼籲民進黨不要再用話術來騙人民騙選票。

蔡英文透過臉書表示，「和過去相比，最近很愛談論空汙的張善政先生，在擔任行政院院長、副院長時，中火的用煤量高達一千八百萬公噸，是最近幾年來的高峰，透過我們這幾年來的努力，才終於即將低於一千三百萬公噸」。

張善政也以臉書表示，蔡政府到現在還是不願誠實面對民眾，只敢用區域性的數字來假裝自己有好政績，但「用肺、用癌發電」最真實狀況卻沒有讓全民知道。

他指出，即便中火燃煤數字降低，新北的林口、高雄的大林、興達、民營的麥寮、和平這些燃煤電廠的燃煤用量與發電度數卻增加，「二○一八年燃煤發電度數是有史以來最高，也是有史以來第一次超過一千三百億度，達一千三百十二億度」。

張善政列出近幾任行政院長任內「全國燃煤噸數」表示，二○一六年他任行政院長，是四六九七點七萬公噸；今年蘇貞昌任行政院長任內，預估將達四九九三萬公噸。數據顯示，民進黨執政下，全國燃煤噸數未下降。