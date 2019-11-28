韓粉拒答民調將失真？ 學者：仍可排除

2019-11-28 20:35 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨總統候選人韓國瑜呼籲支持者，從今以後接到民調電話都拒答，讓假民調單位，一口氣測不到真實的答案。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

面對民調數字一路輸，國民黨總統候選人韓國瑜28日指出，這些都是打擊韓營支持者信心的假民調，他鄭重呼籲支持者，接到電話後一概拒答，讓假民調單位通通都測不到真實的答案。對此，學者曲兆祥受訪說，其實在客觀的學術民調裡，仍可用統計學「加權」等技術，排除失真的部分。學者劉兆隆則說，此一選戰策略的成敗，還得再看下一波民調。

韓籲：拒答民調電話

被問到，近期的民調仍不見起色，如何因應？韓國瑜說，這麼多奇奇怪怪的民調，數字差這麼大，這段期間，支持韓國瑜的好朋友辛苦了，他們的心情就像雲霄飛車一樣高高低低，甚至韓粉還被污名化。

「從今天開始，請支持韓國瑜的好朋友，在接到任何的民調電話時，一律拒絕回答。」韓國瑜解釋，假民調太多了，他在參選高雄市長以前，100份民調就輸了100次，結果卻大勝15萬票。韓提出他的看法，有太多的民調機構不停地用假民調迷惑人心，以打擊韓營支持者的信心。另一方面，也有太多的韓粉怕被政治報復，以致不敢真實表態。

「2019年中華民國的選舉民調已無法測出真實民意，成為全世界民主國家的笑話。」韓國瑜鄭重呼籲他的支持者，從今天起開始，一概說「不知道」這三個字，讓所有假民調單位，一口氣測不到真實的答案。韓國瑜最後說，「明年1月11日再請支持者投下神聖的一票，讓所有民進黨的人了解，什麼叫做真正的民調。」

曲：仍可測真實民調

台師大政研所教授曲兆祥受訪時評論，此舉是一種「反制民調」的作法，等於是在呼籲支持者「不合作運動」，但「韓粉人數就這麼多」，效果恐怕有限。曲進一步解釋，常見反制民調的方法很多，最容易的就是，候選人對外宣稱「假民調」，但即便如此，客觀的民調單位還是能透過「加權」等技術，測得「真實民調」。

「民調雖然常因為『抽樣方式』而產生某些誤差，但民調確實具有一定程度的準確度。」彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆表示，這是韓陣營的一種策略運用，至於這項策略的成敗，還得看日後的下一波民調，有無達到開拓票源的預期效果。

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