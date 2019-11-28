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韓國瑜頻用「痔瘡、屁股比喻」惹議 醫師鄧惠文分析關鍵原因

韓國瑜「痔瘡比喻」惹議 鄧惠文醫生分析：對民調感到坐立難安

2019-11-28 13:24聯合新聞網 綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜近期脫口用「得民調者得痔瘡」的比喻諷刺民進黨。圖／本報系資...
國民黨總統參選人韓國瑜近期脫口用「得民調者得痔瘡」的比喻諷刺民進黨。圖／本報系資料照
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國民黨總統參選人韓國瑜近期在台東站台時，脫口諷刺民進黨「得民調者得痔瘡」，引發外界爭議，對於韓國瑜頻頻將痔瘡、屁股等字眼拿來做比喻，綠黨不分區立委候選人、精神科醫師鄧惠文在政論節目分析，表示韓是因為對民調坐立難安、感到極度焦慮才出現這樣的言論，她呼籲出現這種症狀的人要稍微照顧自己的焦慮。

鄧惠文昨日在政論節目「94要客訴」表示，每個人講的話都能從使用的比喻跟象徵來看到他內心的想法，對於韓國瑜26日所說的「得民心者得天下，得民調者得痔瘡」，其實是一種排除自己焦慮的顯現，由於痔瘡給人的聯想就是痛和坐立難安，而痔瘡拿來做比喻就代表韓對民調相當焦慮，鄧惠文說「顯現他把民調跟痔瘡連想在一起的話，目前民調的結果應該是像痔瘡一樣的讓他坐立難安，或者說痛的感覺。」對此她也建議「如果有一個人跟對手有競爭的時候，拿痔瘡來比喻自己現在落後的這個調查，可以稍微照顧一下自己的焦慮。」

對於常用屁股、痔瘡等用語，鄧惠文表示人能不能控制自己的身體，在心理發展上是從肛門開始，從肛門開始控制自己的排泄，所以會一直提到跟肛門排泄有關的話，代表對控制局勢是感到焦慮或是有壓力的。

另外，主持人楊琇晶也提到韓國瑜過去曾說「用西瓜皮擦屁股」、「我都用屁眼看你們，你們屁股上有幾根毛我一清二楚」等言論，使作家苦苓批韓有「下體依戀症候群」。而是否真的有「下體依戀症候群」這個疾病，鄧惠文表示精神疾病上並沒有該種病，她認為韓只是想用最接近人的方式，拉近與民眾的對話，「我想他要用最底層的語言，應該這樣想說那是身體最下面的地方，所以是最底層的語言。」

而韓國瑜對於自己用痔瘡形容民進黨也提出解釋，他表示有的人迷信阿拉伯數字，認為高高在上就可以高枕無憂，民進黨離人民需求越來越遙遠，自己則看重民心，這才是政治人物應該要重視的。

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