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李佳芬短漏報房產交易所得 韓辦：非逃稅 老百姓也會遇到

2019-11-28 00:30聯合報 記者劉宛琳蔡佩芳陳熙文賴佩璇沈婉玉／台北報導

媒體報導，韓國瑜夫婦出售房產短報收入，遭國稅局重罰。記者潘俊宏／攝影
媒體報導，韓國瑜夫婦出售房產短報收入，遭國稅局重罰。記者潘俊宏／攝影
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媒體報導，國民黨總統參選人韓國瑜夫婦出售板橋房產短報收入，因逃稅遭國稅局重罰。韓辦昨表示，國稅局核定的算法出現變更，才被要求補稅，會計師認為有爭取權益的空間才提訴願，絕非逃漏稅，「這是一般小老百姓會遇到的問題」。

國稅局官員說，無法評論個案，依法售屋所得以核實課稅為原則，雖可依財政部的標準來計算稅額，但若查得實際交易價格，則要依實價課稅。

韓辦並指，蔡英文總統的哥哥過去買假發票，才是真的逃漏稅。蔡辦回應，該案為十多年前舊案，多年前已澄清，呼籲韓陣營發言前先Google。

「壹週刊」一周一爆韓國瑜夫婦房產，昨指韓妻李佳芬在二○○七年五月一日以三九七三萬元買入板橋東方明珠，二○一○年二月登記取得房地所有權後，同年三月九日以總價五八二○萬元出售，卻被發現在申報綜所稅時短報該筆收入；財政部中區國稅局認定她短漏報房產交易所得四四四．四萬元，必須補稅八一點八萬元，並處以四○點九萬罰鍰，共一二二點七萬元。

李佳芬申請復查及訴願均無結果，於是向法院提起行政訴訟，二○一六年最高行政法院判決李敗訴定讞。

韓國瑜昨表示，競辦已說得很清楚了。韓辦發言人葉元之說，當初會計師根據國稅局核定的稅額繳稅，卻在相隔五年後收到國稅局補稅單，發現國稅局採用另一種計算方式；會計師認為應有爭取權益的空間，所以李提出訴願，如果硬要冠上逃漏稅，「這是人格抹殺」。

2020選舉韓國瑜逃漏稅李佳芬葉元之蔡英文國民黨

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