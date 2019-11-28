選戰筆記／主角變配角 他倆誰能先馳得點？

2019-11-28 00:07 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 蔡佩芳



國民黨副總統參選人張善政（左）與立委參選人李永萍（右）昨到金山和老人共餐。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

藍綠副總統參選人張善政與賴清德過去分別在中央與地方，但兩人互稱「難兄難弟」，攜手克服台南登革熱、霸王級寒流、○二○六大地震等三大難關；兩人原都有意角逐二○二○總統大位，因緣際會最終卻成為副手，也意外成為政治際遇的難兄難弟。

無黨籍的張善政遇上非典型的韓國瑜，可以截長補短。面對國民黨不分區立委爭議，主帥韓國瑜不便說出口的話，沒有黨籍束縛的張善政可以毫不遮掩。儘管韓稱張不熟悉政黨政治，但張善政「半素人」身分，更像「戳破國王新衣」的小孩，砲轟民進黨的火力，有時更甚韓國瑜。

韓國瑜充分授權張善政，不但重要政策研擬全由張善政操盤，張更首創副總統競選辦公室，自己規畫選舉行程。張善政說自己是副手，副手要非常認分、非常努力，助「國政配」贏得選戰，「南國瑜、北善政」不只是正副組合，更像兩個主角一同參選。

民進黨副總統參選人賴清德昨二度為立委參選人高嘉瑜助選，到南港跑宮廟參香。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

相較之下，同樣是閣揆級的副手參選人，賴清德言行都格外謹慎。賴清德選舉行程皆接受競總「中央廚房」統一安排，尊重主帥安排；面對各種議題交鋒，賴清德也與蔡英文總統口徑、砲火一致，多數時候他言必稱尊重立法院或由相關機關來回應。

賴清德三月「突襲」登記黨內總統初選，他的理由是「基層焦慮明年總統立委選舉都輸掉」，顯然看衰蔡英文選情，蔡賴大戰一度衝擊黨內團結。相隔八個月，蔡英文贏面大增，賴清德也從「挑戰者」變「輔助者」，不僅大讚蔡英文進步很多，還稱「沒發現蔡的缺點」，「英德配」成形，賴清德角色也跟著大轉身。

張、賴都是副手，但時空背景不同讓兩人揮灑空間也不同，張、賴的隔空喊話，互有英雄惜英雄之嘆，但副手之爭終究只會有一人勝出。這對難兄難弟誰在這一局先馳得點，是否就能早一步在二○二四實現總統夢，猶是未知數。