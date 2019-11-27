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蔡總統論文公聽會 陳學聖：多元辯論請收看

2019-11-27 20:31台灣醒報 記者張元融╱台北報導

藍委陳學聖27日強調，「個案召開公聽會，民進黨早開先例。」（photo by陳學...
藍委陳學聖27日強調，「個案召開公聽會，民進黨早開先例。」（photo by陳學聖臉書）
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針對立法院教育委員會召委高金素梅於28日早上9點進行一場名為「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」的公聽會，實則個案討論蔡總統論文們。蔡政府27日痛批，藍委濫用國會公器、選舉操作。近期猛打小英論文的陳學聖則回擊，邀請人員的藍綠比例相當，請民眾至電視台《國會頻道》，收看這場世紀大辯論的立院直播。 

各方均獲邀列席

開會通知單上，《政經關不了》主持人彭文正、律師童文薰、名嘴楊憲宏、台大名譽教授賀德芬、中歐科技大學講座教授歐崇敬、政大國關中心研究員嚴震生等人均獲邀出席。列席官員方面，已邀請總統府、教育部、科技部、外交部與政治大學派員出席。

總統府發言人丁允恭痛批，國會公聽會應以討論議案為目的，陳學聖卻把它當作攻擊特定政治人物的競選記者會場，是濫用國會公器、選舉操作。蔡總統的博士論文與教職升等問題，已經英國倫敦政經學院校方與教育部多次證明，「總統府不會派員出席公聽會，不會配合演出。」

綠：不會配合演出

「藍委綁架教育委員會，民進黨團無意奉陪。」立法院民進黨團也表示，據《立法院職權行使法》第54條規定，立法院各常設委員會舉行公聽會，須為審查院會交付之議案，廣聽專家、學者、社會代表等各界意見，以提供立法參考。並強調，公聽會題綱通篇針對蔡總統論文，不僅文不對題，更是藍委在假借公聽會之名，為個人選舉搭造舞台。

台灣教授協會的王智盛強調，公聽會代表中有賀德芬、彭文正等人，根本是「批蔡論文」大會，而題綱和學術倫理處理原則也沒有任何關係，神聖的國會殿堂應是做「通案的爭辯」，不是把個案扣上通案的帽子，更用偏頗言論做討論。

陳學聖：多元辯論

「個案召開公聽會，民進黨早開先例。」陳學聖強調，此次公聽會的出席代表背景多元，不分藍綠，縱然民進黨團拒絕推派人選，教育及文化委員會為了維持正反意見比例相當，仍特別邀請支持蔡總統的專家出席。

陳學聖更說，只有抱持既定成見、戴了有色眼鏡，滿腦子都是選舉的人，才會認為這是選舉造勢、批鬥舞台。

嚴震生22日曾撰文表示，他讀完通篇論文後，除了發現許多論文格式及品質問題，還找出了400多個錯字、斷字與文法錯誤，有些錯誤的離譜程度可說是連國中生英文程度都不如，讓人不得不質疑，蔡總統放在國家圖書館的「博士論文」並非最終版本，而僅是「初稿」。

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