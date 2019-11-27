藍綠下月搶最大票倉 英德1日板橋造勢 禿漢8日可望合體

蔡英文新北競總昨正式成立，民進黨立委參選人江永昌（左起）、蘇巧慧、林淑芬、吳秉叡、張宏陸等人昨前往祝賀。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook 總統大選僅剩一個多月，藍綠搶攻全台最大票倉。蔡英文總統新北市競選總部昨在板橋成立，十二月一日將在板橋第二運動場舉辦成立大會，蔡英文和副手賴清德都會到場。國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部設在國民黨新北市黨部，十二月八日將在板二運動場造勢回防，韓國瑜和新北市長侯友宜可望「禿漢合體」，拉抬新北選情。

新北市四百萬人口，是全台第一大票倉，選票動向牽動北台灣選情。蔡英文十一月起頻繁走訪新北，搶攻意圖明顯，昨天蔡英文新北競總成立，以「小英咖啡概念店」呈現。蔡英文、賴清德最新競選定裝照昨天曝光，兩人拿著二○一六年蔡英文與副總統陳建仁搭檔參選拍攝定裝照時所持過的同款光劍拍照，希望延續上一屆的勝選氣勢。

蔡英文新北競總總幹事、立委吳秉叡表示，十二月一日會在板橋第二運動場舉辦競總成立造勢大會，蔡、賴都會到場，各區立委參選人也會齊聚，展現大團結氣勢；選前一周也會在新北安排大型造勢晚會，衝刺選情。

對於侯友宜擁有高支持度，票源是否會轉移給韓國瑜？吳秉叡表示，侯還沒有正式為韓國瑜助選，而且誰是參選人才是最重要的事。

韓國瑜的新北競選總部將設在國民黨新北黨部，國民黨新北市黨部主委李乾龍說，新北廿九區的黨部都有設有韓國瑜的競總，十二名立委參選人也都與韓國瑜成立聯合競總，各區參選人陸續成立總部時將與韓國瑜合體造勢。

韓國瑜新北競選總部將設在國民黨新北黨部，且將於12月8日在板橋第二運動場舉辦造勢大會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李乾龍說，韓國瑜十二月八日將再訪新北，與蔡英文相隔一周，同樣選在板橋第二運動場舉辦造勢大會，且韓國瑜、侯友宜、新北市前市長朱立倫有機會同台，侯友宜也鬆口表示「確實在規畫中」，黨部積極力促「禿漢合體」，打出藍營大團結氣勢。

此外，八日當天國民黨基層黨代表將在板橋國小舉辦「全國黨代表誓師大會」，將號召全國黨代表、前總統馬英九與黨主席吳敦義為韓國瑜誓師，力拚重返執政，該場活動也力邀侯友宜出席。