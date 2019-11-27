親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

韓國瑜台東造勢 泛藍大團結

2019-11-27 00:36聯合報 記者羅紹平尤聰光吳姿賢／連線報導

韓國瑜（右二）昨天傍晚在台東舉辦造勢活動，台東政壇藍營三要角前縣長黃健庭（左三）...
韓國瑜（右二）昨天傍晚在台東舉辦造勢活動，台東政壇藍營三要角前縣長黃健庭（左三）、吳俊立（左二）、現任縣長饒慶鈴（左一）同台力挺韓國瑜。 記者羅紹平／攝影
分享

國民黨總統參選人韓國瑜昨天與台東農民座談，質疑農委會調節進口的準則。他說，台灣高麗菜豐收，農委會就進口高麗菜，白蝦豐收就進口白蝦，花生及蒜頭豐收就進口蒜頭花生；民進黨政府好像不喜歡基層農漁民過好日子，「風調雨順大豐收，農漁民卻哭泣」。

台東縣農會總幹事戴振東當場建議，希望韓當選總統後，保證不要刪除縣級農會；另有漁民反映漁業三法是擾民惡法，應該廢除。韓國瑜則表示，農會和農民間有特殊情感，他對廢除縣級農會持保留態度，也會推動修改漁業惡法。

不過，農委會農糧署澄清，農委會進口高麗菜、花生等傳言都不知道傳幾次了，這都是業者進口，「農委會絕對沒有進口」。農委會也表示，現行規定農會為三級制且運作無礙，並無修改農會體系的規畫，「不希望有心人士無中生有」。

韓國瑜昨天赴台東傾聽之旅，不僅與現任台東縣長饒慶鈴、前縣長吳俊立同台，曾是鴻海創辦人郭台銘副手人選的前縣長黃健庭也現身，韓緊握黃的手說「千呼萬喚終於看到」，讓支持者相當振奮。

韓國瑜昨天下午與台東立委參選人張志明、廖國棟、章正輝成立聯合競選總部成立造勢大會，國民黨台東縣黨部準備六千張椅子仍不夠坐，支持者熱情「爆棚」。

韓國瑜也批評，民進黨每天看民調，卻得不到民心，「得民調、得痔瘡」；政治人物要苦民所苦、貼近人民，政治人物要替人民做牛做馬，不是作威作福，「得民心、才能得天下」。

針對有中小企業反映偏鄉交通不便，是否開闢快速道路？韓國瑜說，未來願意研究花、東、中部一日生活圈，或花、東快速道路等可能發展，但台東的好山好水千萬不要破壞，待將來海、空港皆通後才有發展性。

韓國瑜昨天也拜訪愛心菜販陳樹菊，他讚陳樹菊很偉大，「妳是賣菜的，我也是賣菜的」。陳則說，她是韓粉，每次看到韓國瑜講話都很感動，希望韓為台灣奮鬥，但要看台灣人有沒有這個福分。

張善政 首創副總統競辦 李哲華 任韓競總執行長

【記者劉宛琳、蔡佩芳／連線報導】國民黨組發會前主委李哲華上月初驚傳遭拔官，轉任國民黨智庫副執行長。國民黨總統參選人韓國瑜陣營向黨主席吳敦義借將，確定讓李擔任韓國瑜競選總部執行長，強化地方組織動員。

國民黨副總統參選人張善政也首創副總統競選辦公室，以國政為主軸，下設國政選戰中心、國政顧問團以及副總統辦公室作業小組「三支艦隊」，並由韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋擔任中心執行長，與韓辦分進合擊，發揮最大戰力。

【相關閱讀】


‧ 總統候選人出爐！政見、背景超級比一比
‧ 網路聲量高=當選率高？總統候選人殘酷人氣大對決
‧ 戰得激烈！呼聲最高的「新秀立委」排行來了
‧ 完整名單／誰最優！？看國民黨、民進黨、時代力量、綠黨不分區立委提名

2020選舉韓國瑜李哲華陳樹菊張善政吳敦義廖國棟饒慶鈴黃健庭郭台銘

相關新聞

藍綠下月搶最大票倉 英德1日板橋造勢 禿漢8日可望合體

2019-11-27 00:32

籲僑胞踴躍投票 李佳芬：執政黨「無法承擔中華民國」

2019-11-27 01:33

宋楚瑜有信心 一個月後民調上衝

2019-11-27 00:15

訪印尼台校 李佳芬談教育

2019-11-26 23:06

韓指抄襲「外交官賣水果」政見 農委會批無知

2019-11-26 22:09

韓國瑜台東傾聽之旅 台東縣前縣長黃健庭現身同框

2019-11-26 20:32

韓國瑜：得民調得痔瘡 朱學恆虧「暗示自己曾有嗎？」

2019-11-26 20:21

韓國瑜明天來宜蘭 綠營今就開批韓呂兩人是文化殺手

2019-11-26 20:10

駁韓國瑜 蔡總統：中國介入台灣選舉 時時刻刻都存在

2019-11-26 20:05

台東造勢韓國瑜：30幾年前台灣錢淹腳 現在沒有人說

2019-11-26 19:50

台東首見國旗海 韓國瑜造勢上萬支持者爆棚

2019-11-26 19:46

泰山拜廟輔選 蔡英文：不要以為民調領先就可以放鬆

2019-11-26 19:16

韓國瑜提「母語在家學」 原民會：違反法令

2019-11-26 18:59

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

2019-11-26 18:33

韓國瑜向吳敦義借將李哲華任競總執行長 加強地方整合

2019-11-26 18:11

韓國瑜見陳樹菊：「她很偉大」 陳盼韓成無私領導人

2019-11-26 17:03

兩岸關係蔡勝韓 蔡英文：再取得人民託付4年

2019-11-26 16:51

政府有意廢除縣級農會 韓國瑜：持保留態度

2019-11-26 16:39

民進黨再抄襲韓農業政策？韓國瑜：沒關係 我心胸夠寬

2019-11-26 16:36

影／扁酸韓宋「裝窮騙選票」 宋楚瑜反擊「扁證明我清白」

2019-11-26 15:20

台東天后宮參拜 韓國瑜：民進黨只相信阿拉伯數字

2019-11-26 15:12

罷韓團體眷村擺攤募連署 挺韓團體：愈黑韓、愈挺韓！

2019-11-26 14:48

獨／韓國瑜台東參訪 老兵喜泣：我來看我的學生

2019-11-26 14:36

影／張善政轟蔡炒作共諜案不光明 如當選也非常恥辱

2019-11-26 13:56

韓國瑜：現在政府不讓百姓過好日子

2019-11-26 13:42

拚總統選戰 蔡英文新北競總以咖啡概念店呈現

2019-11-26 12:46

台南小英競總：反紅色滲透 下架吳斯懷、葉毓蘭

2019-11-26 12:40

韓國瑜買房案 台肥官派董事：轉折點需更多資料佐證

2019-11-26 12:37

遷都中台灣？宋楚瑜：不打高空 政治中心慢慢轉移

2019-11-26 12:16

影／韓國瑜參訪台東文衡殿 廟方主委：首次爆棚

2019-11-26 11:58

侯友宜帶動韓國瑜選情？ 吳秉叡：他還沒正式助選

2019-11-26 11:47

2020廢票運動？柯文哲：不想投就不要投、別破壞選票

2019-11-26 11:40

首例！張善政成立副總統競選辦公室

2019-11-26 11:37

最新民調╱總統三強對決 蔡賴配支持度看好度都過半

2019-11-26 11:36

張善政：蔡英文若故意讓共諜案無法釐清 當選也是恥辱

2019-11-26 10:58

韓國瑜：現在的政府不喜歡老百姓過好日子 很奇怪

2019-11-26 10:34

英德配最新定裝拍攝曝光 賴清德主動要求問西瓜甜不甜

2019-11-26 10:29

韓國瑜說沒選上要賣飲料 葉匡時：我在旁收錢

2019-11-26 10:08

韓國瑜今台東傾聽之旅 攤販：不能沒有國旗！

2019-11-26 09:41
看更多

熱門文章

兩岸諜報戰不完！他中色戒床上變節 他臥底狂演無間道

2019-11-26 08:00

王立強根本沒來過台灣？ 宅神提3點質疑都在騙

2019-11-26 11:21

林佳龍失言引發學者連署反撲 介文汲：我們強烈支持！

2019-11-26 07:41

空軍嵩山雷達站反制無人機入侵 槍械硬殺擊落

2019-11-26 12:29

將領人事異動 蔡總統本任期最後一次授階

2019-11-26 17:50

獨／韓國瑜台東參訪 老兵喜泣：我來看我的學生

2019-11-26 14:36

小英民調穩？看懂這事…就知她焦慮極了

2019-11-26 09:00

影／韓國瑜參訪台東文衡殿 廟方主委：首次爆棚

2019-11-26 11:58

孫大千指共諜案是黑韓大戲 四角色上演2020版319槍擊案

2019-11-26 12:12

韓國瑜今台東傾聽之旅 攤販：不能沒有國旗！

2019-11-26 09:41

勇鷹高教機明年5月首飛 中科院自問：發動機何日可自製

2019-11-26 12:10

韓國瑜怒若拿1塊就退選 黃暐瀚：國安局只會買香菸嗎？

2019-11-26 07:53

最新民調╱總統三強對決 蔡賴配支持度看好度都過半

2019-11-26 11:36

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

2019-11-26 18:33

台東首見國旗海 韓國瑜造勢上萬支持者爆棚

2019-11-26 19:46

王立強共諜案升高？向心夫婦嫌疑重大列「被告」

2019-11-26 11:36

原來王立強就是李志榮？林飛帆：今天更扯了都會提告

2019-11-26 12:59

共諜案爭議 謝龍介：搞不好是綠營自己串通的

2019-11-26 13:01

余天噴淚辦造勢 喊話：當選就處理吳斯懷

2019-11-26 20:58

韓國瑜說沒選上要賣飲料 葉匡時：我在旁收錢

2019-11-26 10:08

【重磅快評】境外勢力助選蔡 共諜案是印太同盟逆襲？

2019-11-26 16:02

毛嘉慶：反滲透要玩真的 北檢應約談林佳龍和奇美

2019-11-26 19:30

誰才是真庶民？ 屏東前縣長曹啟鴻：賴清德

2019-11-26 14:54

不分區好評20強僅占4名 柯文哲：輸民進黨是可恥的事

2019-11-26 11:28

中國共諜拍沙龍照 韓國瑜酸：其他間諜可以裸奔了

2019-11-26 08:51

首例！張善政成立副總統競選辦公室

2019-11-26 11:37

陳鎮湘疾呼：割吳斯懷就是切割軍公教警消團體

2019-11-26 23:27

向心之妻曾喊冤：24年前「編輯」經歷被認有國安疑慮

2019-11-26 22:01

台東釋迦很甜但農民很苦 韓國瑜：一定要外銷

2019-11-26 11:44

張善政：蔡英文若故意讓共諜案無法釐清 當選也是恥辱

2019-11-26 10:58

間諜案外 謝金河：少見冠名「中國」的殼公司　

2019-11-26 09:32

賴清德臉書提香港2537具屍體 為避免誤解又刪文

2019-11-25 22:54

向吳敦義借將 李哲華將任韓國瑜競總執行長

2019-11-26 16:54

韓國瑜酸間諜拍沙龍照 蔡陣營：東山鴨頭道歉了沒？

2019-11-26 09:56

【完整名單】政黨票想投誰？看各黨不分區名單與背景玄機

2019-11-26 14:00

韓國瑜批共諜組合拳 只要王立強來台保證一下機就告他

2019-11-26 16:38

韓國瑜：得民調得痔瘡 朱學恆虧「暗示自己曾有嗎？」

2019-11-26 20:21

入黨人數躍增 謝龍介：不管支持誰都是好事

2019-11-26 17:07

韓國瑜向吳敦義借將李哲華任競總執行長 加強地方整合

2019-11-26 18:11

盧秀燕為這樁槓中央 環保署打臉：僅函覆18年前的法令

2019-11-26 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top