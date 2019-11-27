韓國瑜台東造勢 泛藍大團結

韓國瑜（右二）昨天傍晚在台東舉辦造勢活動，台東政壇藍營三要角前縣長黃健庭（左三）、吳俊立（左二）、現任縣長饒慶鈴（左一）同台力挺韓國瑜。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜昨天與台東農民座談，質疑農委會調節進口的準則。他說，台灣高麗菜豐收，農委會就進口高麗菜，白蝦豐收就進口白蝦，花生及蒜頭豐收就進口蒜頭花生；民進黨政府好像不喜歡基層農漁民過好日子，「風調雨順大豐收，農漁民卻哭泣」。

台東縣農會總幹事戴振東當場建議，希望韓當選總統後，保證不要刪除縣級農會；另有漁民反映漁業三法是擾民惡法，應該廢除。韓國瑜則表示，農會和農民間有特殊情感，他對廢除縣級農會持保留態度，也會推動修改漁業惡法。

不過，農委會農糧署澄清，農委會進口高麗菜、花生等傳言都不知道傳幾次了，這都是業者進口，「農委會絕對沒有進口」。農委會也表示，現行規定農會為三級制且運作無礙，並無修改農會體系的規畫，「不希望有心人士無中生有」。

韓國瑜昨天赴台東傾聽之旅，不僅與現任台東縣長饒慶鈴、前縣長吳俊立同台，曾是鴻海創辦人郭台銘副手人選的前縣長黃健庭也現身，韓緊握黃的手說「千呼萬喚終於看到」，讓支持者相當振奮。

韓國瑜昨天下午與台東立委參選人張志明、廖國棟、章正輝成立聯合競選總部成立造勢大會，國民黨台東縣黨部準備六千張椅子仍不夠坐，支持者熱情「爆棚」。

韓國瑜也批評，民進黨每天看民調，卻得不到民心，「得民調、得痔瘡」；政治人物要苦民所苦、貼近人民，政治人物要替人民做牛做馬，不是作威作福，「得民心、才能得天下」。

針對有中小企業反映偏鄉交通不便，是否開闢快速道路？韓國瑜說，未來願意研究花、東、中部一日生活圈，或花、東快速道路等可能發展，但台東的好山好水千萬不要破壞，待將來海、空港皆通後才有發展性。

韓國瑜昨天也拜訪愛心菜販陳樹菊，他讚陳樹菊很偉大，「妳是賣菜的，我也是賣菜的」。陳則說，她是韓粉，每次看到韓國瑜講話都很感動，希望韓為台灣奮鬥，但要看台灣人有沒有這個福分。

張善政 首創副總統競辦 李哲華 任韓競總執行長

【記者劉宛琳、蔡佩芳／連線報導】國民黨組發會前主委李哲華上月初驚傳遭拔官，轉任國民黨智庫副執行長。國民黨總統參選人韓國瑜陣營向黨主席吳敦義借將，確定讓李擔任韓國瑜競選總部執行長，強化地方組織動員。

國民黨副總統參選人張善政也首創副總統競選辦公室，以國政為主軸，下設國政選戰中心、國政顧問團以及副總統辦公室作業小組「三支艦隊」，並由韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋擔任中心執行長，與韓辦分進合擊，發揮最大戰力。