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藍綠決戰中台灣 西瓜效應或鐘擺效應？

2019-11-25 12:07中評社 黃筱筠

蔡英文總統、立委黃秀芳彰化競選總部昨天舉行聯合成立大會。記者林宛諭／攝影
蔡英文總統、立委黃秀芳彰化競選總部昨天舉行聯合成立大會。記者林宛諭／攝影
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距離明年1月11日大選投票，只剩下48天，民進黨、國民黨、親民黨三組候選人都開始動起來，選舉氣氛越來越熱。民進黨也認為這次選舉還是決戰中台灣，由於中台灣就像「搖擺州」，投票動向成為關鍵的影響。因此，蔡英文韓國瑜陣營上週末造勢活動在台中、彰化、南投「強碰」。

國民黨韓國瑜23、24日行程在中台灣，也終於跟台中市長盧秀燕同台，再創國民黨團結氣氛。蔡英文24日也剛好安排台中、南投、彰化競選總部行程，南投場的行程與韓國瑜時間還差不多，雙方對陣氣氛濃厚。

2016年大選，國民黨候選人朱立倫在台中市拿下43萬0005票、彰化縣拿下19萬3117票、南投縣拿下8萬3604票；民進黨候選人蔡英文台中市拿下79萬3281票、彰化縣拿下37票8736票、南投縣拿下13萬6104票。蔡英文2016年在中彰投大贏朱立倫，奠定了總票數大贏300萬票的基礎，順利當選。

2012年大選，國民候選人馬英九在台中市拿下79萬2334票、彰化縣拿下36萬9968票、南投縣拿下15萬8703票；而當時蔡英文代表民進黨首次參與大選在台中市拿下67萬8736票、彰化縣拿下34萬0069票、南投縣拿下12萬3077票。馬英九在中彰投雖然贏得不多，但得票都贏過蔡，2012年馬以領先80萬票成功連任。

因此中彰投若都拿下勝選，決定大選似乎是有這樣趨向。目前中彰投都是國民黨籍縣市首長，若地方全力配合韓國瑜輔選，民進黨想必要非常擔心，雖然蔡政府在交通建設、幼兒補助上毫不手軟的擴大編列預算，但地方首長若能夠針對地方組織綿密輔選，韓國瑜在中台灣勝選機會不小，因此，韓是否能在中彰投拿下勝仗，跟地方縣市首長是否賣力輔選有非常大關係。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）南投傾聽之旅為立委參選人許淑華（左二）、馬文君（右二...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）南投傾聽之旅為立委參選人許淑華（左二）、馬文君（右二）與孔文吉（右一）站台。記者黃仲裕／攝影
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而另外一個觀察點就是中彰投的縣市首長選舉與大選選舉是「西瓜效應」還是「鐘擺效應」？

2014年縣市首長選舉時，台中市選舉由民進黨籍林佳龍勝選，彰化縣由民進黨籍魏明谷當選，南投縣雖然是國民黨林明溱拿下勝選，但南投縣對於民進黨來說是非常難攻的縣市，但民進黨的候選人李文忠拿下14萬3719票，跟國民黨林明溱14萬9361票僅僅相差5千多票，差距非常相近。2016年蔡英文就在大選勝出，這可算是「西瓜效應」。

2010年「直轄市長」選舉、台中市長選舉由國民黨胡志強勝過民進黨籍蘇嘉全、2009年縣市長選舉時彰化縣長選舉由國民黨籍卓伯源勝出、南投縣長選舉也是國民黨籍李朝卿勝出。2012年大選則由國民黨馬英九勝出。依照這樣的趨勢也可歸納出是「西瓜效應」。

若中部縣市首長勝出的政黨，就會接著影響接下來大選，若按照這樣趨勢歸納下來，2018年中彰投都是國民黨籍縣市首長勝選，韓國瑜應該要承接這樣的氣勢。但2014年當時雖中央執政是國民黨，但已是馬英九連任最後階段，加上當時318太陽學運的影響，當時氣氛對於國民黨非常不利，讓民進黨從2014年一路贏到2016年。

目前中彰投縣市首長雖是國民黨籍，但今年是民進黨中央執政，蔡英文是爭取連任，還不是連任最後階段，選民可能會願意再給蔡一次機會，且加上國民黨籍的中彰投縣市首長是否真心挺韓，這些變數都與過去大選有點不太一樣。因此，這次是否能依照過去中台灣縣市首長誰拿下，就斷定誰能拿下大選？可能不到最後還無法成定局，雙方也都沒有十足把握，所以藍綠陣營才會這麼緊張。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

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2020選舉蔡英文韓國瑜

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