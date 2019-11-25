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若沒當選韓國瑜稱「考慮搖飲料」 網友：高雄呢

2019-11-25 09:22聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜開心貼出與珍珠奶茶的合照，支持台灣手搖飲。圖擷自Instagram
韓國瑜開心貼出與珍珠奶茶的合照，支持台灣手搖飲。圖擷自Instagram
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國民黨總統候選人韓國瑜話題不斷，昨日下午韓的IG貼出他與珍珠奶茶合影，並發文表示「沒選上（總統），我考慮要去搖飲料了」，以開玩笑的方式支持台灣手搖飲珍珠奶茶，韓粉看到鼓勵他「一定會當選的」，不過也有人質疑「沒選上的話搖什麼飲料，乖乖回來當高雄市長啊」。

韓國瑜不受共諜案紛擾，昨日從南投到嘉義積極展開造勢活動，他在趕行程之餘也上傳一張與珍珠奶茶的合照，並表示「沒選上（總統），我考慮要去搖飲料了，#偶爾來一杯珍奶#要波霸珍珠」，有網友看了鼓勵韓國瑜「你一定會選上的」、「韓國瑜凍蒜！凍蒜」。

不過也有人表示「不好好考慮當高雄市長嗎」、「飲料店不要你，跟總統府還有高雄市政府一樣」、「你真的對高雄市一點幫助也沒有」、「那你準備去搖飲料了酸」，對此也有韓粉回應「有點幽默感吧」、「搖飲料也支持」。

韓國瑜昨（24）日在臉書上發文，他表示「我永遠記得，一年前的今天——2018年11月24日，在一片歡聲雷動的旗海飄揚裡，我站在高雄市黨部前的舞台上鞠躬感謝」，也提到這一年來高雄的改變，用政績讓人民相信他。

而對於有人質疑他是落跑市長，韓國瑜說明「我必須站在捍衛中華民國的最前方，因為沒有『台灣安全、人民有錢』的光明未來，就沒有『打造高雄、全台首富』的真實可能。」解釋選總統的動機，也祈求280萬高雄鄉親的諒解與信任，希望能用選票送他進總統府。

國民黨總統參選人韓國瑜強調，如果有拿中國共產黨一塊錢參選中華民國總統，立刻退出總...
國民黨總統參選人韓國瑜強調，如果有拿中國共產黨一塊錢參選中華民國總統，立刻退出總統大選。圖／聯合報系資料照片
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2020選舉國民黨韓國瑜珍珠奶茶高雄市韓粉共諜

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