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津貼加碼仿「六六六」 韓：蔡願跟進 樂觀其成

2019-11-24 00:28聯合報 記者劉宛琳施鴻基魏翊庭江婉儀魏莨伊蔡晉宇／連線報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋「六六六」政策，減輕家長育兒負擔。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜拋「六六六」政策，減輕家長育兒負擔。記者黃仲裕／攝影
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蔡英文總統拋出育兒津貼大利多，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，蔡總統願意跟隨他的腳步、仿效他的「六六六」育兒政見，他樂觀其成。

國民黨主席吳敦義說，政府應把錢花在刀口上，要預防變相買票，「我不全然反對、也沒辦法全然贊成」。當初拋「零到六歲國家養」的鴻海創辦人郭台銘說，這是國安級政策，很高興兩黨回到國政議題。韓國瑜拋「六六六」政見，第一胎生育費用補助，從現行兩萬元提高到三萬元；為了鼓勵生育，第二胎補助加碼到六萬元，而且每一年可領補助六萬，直到六歲。

韓國瑜表示，他與國政顧問團提出的「零到六歲小朋友政府養」政見，每人每個月五千元、一年六萬元，看到蔡英文總統願意跟隨、效仿，他非常開心。只要能夠解決台灣少子化的問題、減輕家長負擔，他都樂觀其成。

新北市長侯友宜說，原則支持中央加碼補助政策，但新北市人口眾多，零到六歲符合補助條件的幼兒預估廿萬四千人，推估育兒津貼需求經費一百零五億，按往例須部分負擔，恐排擠原有的重要建設預算，呼籲中央應全額支應，不應「中央開支票，地方埋單」。

新北市政府統計，新北市目前零到四歲育兒津貼每月發放兩千五百元，總經費卅八億，有十四萬六千人受惠；如果每月加碼至五千元，受惠年齡提升到六歲，財政負擔將暴增三倍。

新北市前市長朱立倫指出，過去新北市是「有錢人自己養、弱勢國家負責，一般民眾就是幫忙養」，彙整起來就是大家養；郭台銘當時提國家養時也說一定要排富。

零到六歲國家養 宋：我早提過

親民黨總統參選人宋楚瑜說，二○○○年選舉他就提過「零到六歲國家養」，未來希望國民義務教育向下扎根三年，包括小班、中班、大班，將幼兒提前納入義務教育。

2020選舉蔡英文韓國瑜

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