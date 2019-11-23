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三黨副手誰的戰力高？張善政聲量直逼賴清德

2019-11-23 15:43聯合新聞網 網路溫度計提供

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距離2020總統大選只剩不到兩個月，除了「三腳督」的局勢已經確定，各參選人的副手也已出爐。國民黨總統參選人韓國瑜的副手為國政顧問團總召張善政；民進黨總統參選人蔡英文則和前行政院長賴清德破冰，形成「蔡賴配」；最後殺出參戰的親民黨主席宋楚瑜，副手則是人稱「廣告教母」的前聯廣傳播集團董事長余湘。到底哪位副手對選情有幫助？

image source：聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎（分析區間：2019年10月23日-2019年11月21日）

蔡賴終於合體！賴清德聲量居三人之冠

副手被視為是幫選情加分的重點要素，不但要能主導議題，最好還能展現團結。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以發現，這一個月以來，賴清德的聲量就有159526筆，是三位副手人選中最高的，接著是張善政的157377筆，最晚才出線的余湘則只有5311筆。

觀察三人的聲量高峰，都是在被公布是副手的當天，11日張善政有40106筆、17日賴清德有32895筆、余湘則有3231筆。

image source：FB/賴清德

不過仔細分析三人的聲量高點，除了參選登記日有不少討論，蔡英文和賴清德在民進黨初選時打得激烈，2日蔡賴初選後首度同框，破冰和好引起不少關注，有11326筆聲量；19日蔡英文和賴清德登記參選有21827筆；18日賴清德過去的台獨立場被國民黨質疑，有14979筆；20日賴清德針對兩岸議題，要韓國瑜看看中國大陸對台灣的打壓及香港事件，思考台灣出路，有6785筆。而宋楚瑜的副手余湘，在登記日過後聲量隨即驟降，並未帶動起話題。

image source：FB/張善政

至於張善政的聲量高峰，還包括了對於國民黨不分區名單不滿的議題。14日張善政直接表明，自己無法昧著良心推薦國民黨不分區，要支持者政黨票可以投給民眾黨，讓國民黨主席吳敦義相當不滿，甚至要對無黨籍的張善政祭出「黨紀處分」，當天有16881筆；20日張善政更直接在臉書說，大家的政黨票可以「隨心而去」，有8914筆。

張善政狂轟國民黨不分區　好感度三人最低

image source：網路好感度/KEYPO大數據關鍵引擎（分析區間：2019年10月23日-2019年11月21日）

從三人的網路好感度分析也可發現，雖然余湘的聲量是三人之中最低的，不過也因政治素人的形象清新，網路好感度是最高的。賴清德與蔡英文「和好」後，不但開始擔任母雞角色，全台輔選，更炮口向外攻擊起對手韓國瑜的兩岸立場。賴清德的聲量高峰多半是和蔡英文、總統大選有關，謹守副手分寸。而最早出爐的副手人選張善政，雖然持續主導議題創造高聲量，但是卻炮口向內攻擊起國民黨的不分區名單引起爭議，不但沒有替選情加分，網路好感度也是三人之中最低的。


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2020選舉張善政賴清德余湘

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