親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

韓、蔡、宋誰有機會登大位？命理師「擲骰子」預測

2019-11-23 11:04聯合新聞網 綜合報導

蔡英文（左起）、韓國瑜、宋楚瑜已經完成總統候選人登記作業。 本報系資料照
蔡英文（左起）、韓國瑜、宋楚瑜已經完成總統候選人登記作業。 本報系資料照
分享
2020大選進入白熱化，3組候選人已經在本周完成登記，分別為民進黨的蔡英文賴清德；國民黨的韓國瑜張善政；親民黨的宋楚瑜余湘，究竟誰有機會登上最後的總統大位？命理師詹惟中日前上節目，利用骰子預測本周支持率與得票數。

本周總統登記截止，「國政配」、「英德配」、「瑜湘配」藍綠橘形成三腳督的局面，詹惟中也在政論節目《國民大會2020大白話》進行周周勝率預測，透過擲骰子來算出誰能登上2020總統大位，詹惟中表示，一共骰出六擲，前三擲為支持率、後三擲則為得票數，滿分為18分。結果支持率「國政配」拿下15分、「英德配」13分、「瑜湘配」10分，得票數的話「國政配」得7分、「英德配」8分、「瑜湘配」7分。

而根據聯合報18日的民調顯示，如果只考慮總統人選，蔡英文目前以四成三支持率領先對手至少十六個百分點，韓國瑜獲得二成七選民支持，一成一擁護宋楚瑜，另有一成九選民支持意向未定，但登記後的走向仍需再觀察。

【相關閱讀】


‧ 國民黨仍領先？最新「政黨支持度」看這
‧「國政配」緊追「英德配」？最新民調掌握總統選情
‧選舉已到垃圾時間？先看總統候選人「最新當選率」再說吧！

2020選舉蔡英文韓國瑜宋楚瑜賴清德張善政余湘

相關新聞

蔡英文喊0到6歲國家一起養 育兒津貼加碼每月5000元

2019-11-22 23:26

影／韓國瑜：「打破全民大悶鍋」從政治改變

2019-11-23 11:17

批蔡英文鳩佔鵲巢 盧秀燕：有人領總統薪水沒拿過國旗

2019-11-23 10:58

影／台灣人民太「悶」 韓國瑜：台灣現狀要由政治來改變

2019-11-23 10:54

新聞眼 ／韓民調冷，場子熱 大選「沉默變數」？

2019-11-23 00:30

韓國瑜：連方丈都說一例一休要改

2019-11-23 00:24

台商回流資金是零？ 韓蔡互槓

2019-11-23 00:22

蔡總統新政見 減輕年輕爸媽負擔

2019-11-22 23:51

照顧警消 蔡英文：政府已推出「警消專案」社會住宅

2019-11-22 20:36

影／幼時住過台中 韓國瑜酸：說門牌號碼又要說我炒土地

2019-11-22 20:32

蔡總統回嗆韓國瑜 台灣的未來不是麻將桌上的牌局

2019-11-22 18:45

不是菜包、草包 宋楚瑜：我們是「瑜湘肉絲」有肉的

2019-11-22 18:10

影／出席後援會 韓國瑜：國民黨失去政權是因為遠離民心

2019-11-22 18:05

影／韓座談廠商怕被查水表 陳其邁：台商被中國查水表

2019-11-22 17:50

影／韓一女三男打麻將喻兩岸 賴清德酸：不要再打麻將了

2019-11-22 16:40

影／高雄幸福指數六都最差 陳其邁：找得到市長才幸福

2019-11-22 16:35

蔡英文嗆沒上班不知台商回流 韓反批蔡領薪水搞選舉

2019-11-22 15:40

數位專題／韓國瑜話題熱 如何把網路聲量變選票？

2019-11-22 15:31

數位專題／沈默支持者被低估？ 選民如何看懂民調

2019-11-22 15:30

數位專題／數字打哪來？ 7大秘訣教你看懂民調

2019-11-22 15:30

數位專題／解密選舉數字 看懂2020總統立委大選

2019-11-22 15:29

阮昭雄謝謝支持一搶打死韓國瑜留言 韓：不該這樣講話

2019-11-22 15:28

邱毅：宋參選可能與蔡有默契 聯合陣線攻擊韓選情

2019-11-22 14:56

影／政院說明台商資金回流 酸韓市長請假所以不清楚

2019-11-22 14:39

台商回流7千億 蔡英文：有上班的市長都證實 為何沒上班的看不到

2019-11-22 14:24

前進台中 韓國瑜：商人賺不到錢是國安問題

2019-11-22 14:22

韓國瑜買房案 台肥認定借貸無效

2019-11-22 14:22

火線評論2020／進攻中彰投 蔡韓進入區塊作戰

2019-11-22 14:20

韓國瑜蔡英文登記後 首場大車拚造勢周日晚水上鄉登場

2019-11-22 14:14

差6、7趴就會贏 謝龍介：我不是亂說的

2019-11-22 14:09

張善政：籌備「新移民委員會」 林麗蟬任召集人

2019-11-22 14:04

「小英戰袍」出自台南宏遠紡織 機能衣暗藏玄機超搶手

2019-11-22 13:36

【即時短評】官式回應台灣大選 AIT避節外生枝

2019-11-22 13:08

影／台商回流 蔡英文反酸不懂為何沒上班的市長看不到

2019-11-22 13:00

韓國瑜用打麻將比喻兩岸關係 蔡英文：聽不懂

2019-11-22 12:54

有無台商回台投資 蔡英文諷韓：沒上班的市長覺得沒有

2019-11-22 12:48

韓國瑜稱成立同鄉會遭查帳 國稅局：絕非事實

2019-11-22 12:46

韓國瑜罵段宜康半人半獸不只一次 女立委問：是讚美？

2019-11-22 12:28

韓國瑜再提改一例一休 呼籲勞工「自己國家自己救」

2019-11-22 12:25
看更多

熱門文章

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

蔡英文繼續講7千億 孫大千：庶民可欺 天不可欺

2019-11-22 12:04

林佳龍「大失言」為軌道建設嗆委員 交通學界群起反彈

2019-11-22 22:09

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

韓國瑜再提改一例一休 呼籲勞工「自己國家自己救」

2019-11-22 12:25

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

2019-11-22 15:56

世仇對決阿扁碾壓邱毅 網路民調5000網友都怒了

2019-11-22 17:35

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

國民黨文宣介紹不分區 謝龍介竟僅一句「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

差6、7趴就會贏 謝龍介：我不是亂說的

2019-11-22 14:09

賴清德成為副總統候選人當晚來勸說 陳志成：不選了

2019-11-22 16:07

台灣民眾黨納新光公主吳欣盈 賴祥蔚：面試一面倒OK

2019-11-22 13:58

蔡英文喊0到6歲國家一起養 育兒津貼加碼每月5000元

2019-11-22 23:26

2個民進黨相殺！鄭朝明登記選屏南 團隊全戴「潘孟安」

2019-11-22 15:27

新聞眼 ／韓民調冷，場子熱 大選「沉默變數」？

2019-11-23 00:30

國軍擬接受「館長」訓練惹議 蔡英文：本於善意應歡迎

2019-11-22 14:41

「小英戰袍」出自台南宏遠紡織 機能衣暗藏玄機超搶手

2019-11-22 13:36

吳敦義訪郭台銘？ 幕僚：藍營好友不因選舉恩怨斷情誼

2019-11-22 11:50

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02

一出手就是20萬 小黨參選爆炸 到底圖什麼？

2019-11-23 08:00

蔡英文再向蘭嶼人道歉 將提撥25.5億元補償金

2019-11-22 15:42

蔡英文嗆沒上班不知台商回流 韓反批蔡領薪水搞選舉

2019-11-22 15:40

阮昭雄謝謝支持一搶打死韓國瑜留言 韓：不該這樣講話

2019-11-22 15:28

韓國瑜罵段宜康半人半獸不只一次 女立委問：是讚美？

2019-11-22 12:28

邱毅：宋參選可能與蔡有默契 聯合陣線攻擊韓選情

2019-11-22 14:56

李正皓登記參選中和 邱烽堯、江永昌這樣回

2019-11-22 12:54

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

郭台銘證實曾與吳敦義見面 談立委輔選

2019-11-23 00:00

陳定南「貨車女孩」蔡惠玉退選聲明：我以為我做好準備

2019-11-22 20:58

基隆立委選舉4搶1 他對陳志成退選表示肯定與感謝

2019-11-22 18:41

小黨參選爆炸！不分區19政黨、217人完成登記創新高

2019-11-22 20:46

【即時短評】小黨擠破頭 反樂了大黨？

2019-11-22 23:01

證實不去花蓮了 韓國瑜：到時候再向大家報告

2019-11-22 17:03

一天連兩嗆 范雲再嗆柯文哲誣指林飛帆

2019-11-22 16:11

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

國民黨不分區內傷 韓國瑜市場價格仍落後蔡英文

2019-11-22 14:34

被列不分區名單？陳水扁：這是政治問題不是法律問題

2019-11-22 17:05

與藍還有聯絡？ 郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

2019-11-22 21:03

桃園立委選情／藍回穩望5搶6 綠坐4望6

2019-11-23 01:03

徐永明建議列不分區衝票 柯文哲：以為我智商只有70？

2019-11-22 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top