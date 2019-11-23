韓、蔡、宋誰有機會登大位？命理師「擲骰子」預測

2019-11-23 11:04 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文（左起）、韓國瑜、宋楚瑜已經完成總統候選人登記作業。 本報系資料照 分享 facebook 2020大選進入白熱化，3組候選人已經在本周完成登記，分別為民進黨的蔡英文、賴清德；國民黨的韓國瑜、張善政；親民黨的宋楚瑜、余湘，究竟誰有機會登上最後的總統大位？命理師詹惟中日前上節目，利用骰子預測本周支持率與得票數。

本周總統登記截止，「國政配」、「英德配」、「瑜湘配」藍綠橘形成三腳督的局面，詹惟中也在政論節目《國民大會2020大白話》進行周周勝率預測，透過擲骰子來算出誰能登上2020總統大位，詹惟中表示，一共骰出六擲，前三擲為支持率、後三擲則為得票數，滿分為18分。結果支持率「國政配」拿下15分、「英德配」13分、「瑜湘配」10分，得票數的話「國政配」得7分、「英德配」8分、「瑜湘配」7分。

而根據聯合報18日的民調顯示，如果只考慮總統人選，蔡英文目前以四成三支持率領先對手至少十六個百分點，韓國瑜獲得二成七選民支持，一成一擁護宋楚瑜，另有一成九選民支持意向未定，但登記後的走向仍需再觀察。