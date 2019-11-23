台商回流資金是零？ 韓蔡互槓

台商回流七千億爭議，蔡英文總統（左二）酸國民黨總統參選人韓國瑜，不懂為何沒上班的市長覺得台商沒有回台投資。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜質疑台商回流七千億爭議，蔡英文總統昨天表示，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及台中市長盧秀燕都證實台商確實有回台投資，「有上班的市長都證實了，我不懂為何沒上班的市長覺得沒有投資」。至於韓國瑜以打麻將比喻兩岸關係，蔡說，台灣的未來是嚴肅的事情，不是麻將桌上的牌局。

韓國瑜昨天回應，經濟部次長在立法院回答台商回流的資金是零，難道有領薪水的蔡總統都沒發現，政府有欺騙的嫌疑嗎？蔡英文每天參與選舉事情，但每天都有領薪水，怎麼這時講這種話？

蔡總統昨參訪金仁寶集團旗下的康舒科技公司，她也以金仁寶集團董事長許勝雄的簡報為例表示，土地找好、廠房也開始發包，新雇用的人會達到一千五百人以上，這些就是實實在在正在落實的投資案，韓國瑜在今年初時也到高雄燕巢看過台商回台投資的案例。

蔡總統說，台商回流投資，是今年很大的一件事，她了解很多企業此刻用的資金是在台灣的自由資金，或台灣金融機構支援的資金，「這個階段資金從哪裡來不是重點」；政府特別成立投資台灣事務所，至今累積近七千億投資額。今年突破五千億時，她與經濟部長沈榮津有共識，上半年拚投資案，下半年拚落實這些投資案。

卜睿哲：蔡很有機會連任

【華盛頓記者張加／廿一日電】美國國會近日通過「香港人權與民主法案」，待總統川普簽署。美國在台協會前理事主席卜睿哲出席一場研討會時表示，若今年一月問他，蔡英文總統是否有機會連任？他得坦白說「沒有」，但現在蔡很有機會連任，主因香港情勢和台灣人對「一國兩制」的態度；目前在香港發生的事，只會讓台灣更反對一國兩制。