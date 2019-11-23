新聞眼 ／韓民調冷，場子熱 大選「沉默變數」？

2019-11-23 00:30 聯合報 記者劉宛琳 聯合報 記者 陳秋雲



國民黨總統參選人韓國瑜（左二）出席台中庶民輔選後援會成立大會，與支持者一一握手致意。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜在中部民調「冷」，中台灣造勢卻場場「熱」，其間的反差，可能成為這場大選的「沉默變數」。

韓國瑜昨與地方企業座談，有企業主擔心被「查水表」，提問時不願報名字，一位上市公司老闆原要擔任引言人也臨時缺席。地方人士不諱言，中產階級或小老百姓不敢表態挺韓，「這就是民進黨的執政優勢」。

藍綠多次訴求「決戰中台灣」，但韓國瑜在中部的民調一直比其他地區還要冷，「不表態」、「拒答率」也比其他地方略高。中台灣向來是大選「搖擺州」，選民多抱持觀望心態，看風向來決定是否表態。

藍營人士指出，不表態的選民，可能是中小企業主與勞工。中台灣中小企業直接相關人口超過一成，勞工家庭人數約占兩成，沉默的選民為數不少。

韓國瑜昨與企業座談，就有企業主私下拜託司儀「不要報公司名字」，就怕被勞檢或查稅；也有企業主打趣說，「兩邊都要來啊」，以免選錯邊，後患無窮。

韓國瑜參選總統以來，請假參選、房產問題、失言風波不斷，加上綠營打韓不手軟、韓粉排他性強，許多中間選民都寧可保持緘默中立。韓國瑜也坦言，民進黨「黑韓」確實有效，也反映在他的民調支持度上，但抹黑的邊際效益已逐漸遞減，他相信「熱乎乎的民心」。

韓陣營不僅要在豪宅風波畫下防火線，甚至吹起反攻號角。捲入買房事件的高市府觀光局主秘高美蘭昨天請辭，強力反擊民進黨議員綠色恐怖、「英屬媒體」違法肉搜。

韓國瑜也反問蔡英文總統，不知道她這輩子在國內外住什麼樣的房子？需不需要查一下？最後，還酸一句：「大家今天監督執政黨了嗎？」

國民黨寄望韓流再現，但民進黨也不是吃素的，韓國瑜要熱場、蔡英文冷處理，沉默的中間選民將是二○二○的關鍵族群。