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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

邱毅：宋參選可能與蔡有默契 聯合陣線攻擊韓選情

2019-11-22 14:56中評社 倪鴻祥

邱毅獲邀名列新黨不分區立委第一名。(中評社 倪鴻祥攝)
邱毅獲邀名列新黨不分區立委第一名。(中評社 倪鴻祥攝)
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2020大選確定有3組人馬，選情引人關注，中國國民黨前立委邱毅接受中評社訪問時表示，依照目前情勢，民進黨蔡英文、賴清德「蔡賴配」有五大優勢，第3組人馬親民黨宋楚瑜、余湘的「宋余配」可能與「蔡賴配」有相當默契，因此局勢對國民黨韓國瑜、張善政「國政配」不利。

邱毅告訴中評社，宋楚瑜的副手搭擋余湘以前是民視副總( 1997年07月 ~ 1999年06月)，更重要的是宋競選發言人用了于美人，于美人政治立場不但很綠，還是外獨會的活躍份子。

邱毅指出，「國政配」若想扭轉乾坤，就必須建立強而有力的砲陣反守為攻，才能打消綠營支持者投票熱情；目前韓陣營檯面上發言人的攻擊力道稍嫌不足，國民黨主席吳敦義找回前政策會執行長蔡正元擔任黨副秘書長，就是在幫「國政配」建立強大的砲陣，因為他與蔡正元是好朋友，找了蔡，蔡必找他，昔日的「正毅兄弟」就會重現江湖，站上主要攻擊手的位置不斷猛攻「蔡賴配」。

對於邱毅退出國民黨不分區立委，改列新黨不分區立委第一名，是否影響「正毅兄弟」成型？邱毅說，4年前朱立倫參選創下這個模式，因此這次比照辦理，「有法依法，無法依例」而且朱立倫已接下韓競選總部主委。

中評社記者問，民調目前仍以「蔡賴配」支持度最高，「國政配」次之，「宋余配」第三，該如何評估現在大選情勢？

邱毅表示，以目前情勢來說，民進黨有五大優勢，所以情勢穩定。第一，「蔡賴配」形成後，整個綠營的整合已經宣告成功，比起現在整合還離離落落的藍營來說，當然佔了絕對優勢。第二，民進黨現在執政，很敢利用執政優勢，而且善用執政資源去締造優勢的選情。

第三，民進黨現在掌握香港事件與兩岸事件的民粹氛圍，使得它能贏得40歲以下年輕人支持的優勢。第四，民進黨掌握情治單位，應該掌握了檯面上最大競爭者韓國瑜可能失分的因素。第五，「蔡賴」與第三組人馬「宋余」之間可能有相當的默契，或有可能聯合陣線。

邱毅表示，宋楚瑜參選志不在勝選，主要是想保住親民黨不要泡沬化，只要有「母雞」，親民黨就有可能繼續存在，宋2016年獲157萬餘票，這次盤算也許可得120萬餘票，再打個七折可能就是政黨票的票數，只要政黨票有80萬票就可跨過5%門檻，並獲2020大選門票。(2016年獲794838票，得票率6.52%，3席不分區)。

他研判，宋楚瑜說這次是「終局之戰」，宋必須證明還有可被利用的價值，而宋擔任國民黨秘書長時，韓國瑜是立委，韓當年倒向李登輝時，宋就是中間的介紹人，所以宋對韓有相當程度的瞭解，所以宋有可能以瞭解韓過去歷史來當作投名狀，與蔡英文之間可能取得相當的默契。

他分析，宋楚瑜現在「進可攻、退可守」，如果韓國瑜選情撐不住，藍營票最可能流向宋；如果韓撐得住，宋也可發揮制衡、瓜分韓選票的功能，一旦宋助蔡選戰立大功，蔡有可能會給宋最想要的海基會董事長一職，宋有可能成為與大陸聯繫的窗口之一。邱毅說，宋楚瑜有意將親民黨的棒子交給鴻海創辦人郭台銘，但郭並未點頭。

邱毅表示，韓國瑜目前仍有一搏的機會，因為蔡英文的民調支持高，但支持者投票的熱情卻不高，而韓民調支持不高，支持者投票熱情卻很高，所以蔡必藉著猛攻韓的致命傷，來激起支持者投票熱情；反之，韓必須猛攻蔡，讓蔡的支持者消退投票熱情，所以韓需要的是有力量的主要攻擊手，韓得票至少得到600萬才有和蔡一搏的機會。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉韓國瑜宋楚瑜蔡英文邱毅

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