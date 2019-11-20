決戰南台／韓回防高雄 拚「高雄贏，韓國瑜就贏」

國民黨總統參選人韓國瑜十二月起，將選戰重心回防高雄；國民黨不分區立委參選人昨天舉行聯合記者會造勢。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

二○二○「決戰南台灣」，國民黨總統參選人韓國瑜陣營評估，總統大選輸贏在五十萬票之間，只要能在高高屏、台南小輸或打平，就能贏得勝選；韓國瑜從十二月起將重心回防高雄，十二月一日將與國民黨八位高雄立委參選人聯合造勢，力拚「高雄贏，韓國瑜就贏」氣勢。

挺韓、反韓烽火也在高雄延燒。十二月廿一日，Wecare高雄、公民割草行動等團體將發起罷韓大遊行，韓陣營也將同日舉行挺韓大遊行，正面迎戰。

韓國瑜十月十六日起請假展開傾聽之旅，下周走訪宜花東等縣市，十二月起重心回防高雄，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，相較其他縣市，國民黨高雄市立委選情今年更艱難。

韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭昨天接受廣播專訪表示，今年選情激烈，勝負在五十萬票之間，目前韓國瑜在雲林以北、東台灣以及外島地區的支持度都領先，高高屏與台南部分仍落後；因為有些高雄人不滿韓國瑜就任市長不到一年就跑去選總統，批評落跑市長，這些人不了解，韓國瑜是為了讓高雄更好才選總統。

潘恒旭指出，選戰最後一個月，重心將放在高雄，讓高雄人知道過去一年高雄的改變，喚醒高雄市民去年九合一選戰的初衷和感覺；只要在高高屏與台南小輸或打平，韓國瑜就會贏。至於北部，韓國瑜陣營將以空戰決勝。

據了解，韓國瑜十二月一日將回防高雄，對高雄市民說明他參選時承諾高雄十大政見的推動情形，「十大政見都在兌現中，甚至進度還要超前」；韓要讓高雄市民知道，他從未放棄高雄、沒有落跑，他將從早到晚陪同國民黨八名立委參選人造勢，將整個高雄走一圈。

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，新北市長侯友宜有機會下月中旬與韓國瑜同台，只要韓在台南拿下四成選票，將雙方差距縮小在十五萬票，就能勝選，「國政配」有希望勝過「英德配」一百萬票。