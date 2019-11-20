決戰南台／ 綠守嘉義以南 賴穩住南部基本盤、加強中部

2019-11-20 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



民進黨中央黨部卅日成立「護國保台」助選團；民進黨秘書長羅文嘉（中）昨天率不分區立委被提名人赴中選會登記。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

民進黨力拚總統連任、國會過半，重兵部署南台灣，中央黨部卅日成立「護國保台」助選團，副總統參選人賴清德、不分區立委提名人游錫堃及民進黨主席卓榮泰領軍，首場活動從屏東出發，宣示「決戰南台灣、光復高雄」。

蔡英文總統及賴清德最近輔選分進合擊，除了重點拉抬艱困立委選區，更要催出南部綠營基本盤。輔選幹部指出，民進黨立委選情激烈，蔡總統民調穩定領先，最近的確帶動黨籍立委選情，賴清德加入輔選後，希望催出更多基本盤投票。

蔡英文輔選幹部指出，賴清德的作用就是穩定南部選情、加強中部，若要維持國會過半，「嘉義以南必須完全守住」，就算綠營票倉也不可掉以輕心。

蔡英文高雄競選總部在六都率先成立，象徵在高雄市長韓國瑜的地盤吹起反攻號角，力拚「光復高雄」。民進黨立委管碧玲擔任主委、行政院副院長陳其邁擔任榮譽主委、高雄市前副市長許立明擔任總幹事，組成高雄「三巨頭」領導選戰節奏；總統府秘書長陳菊負責決策小組，領軍高雄市立委及主要幹部。

據了解，未來許立明將領導議題，並與高雄市前文化局長史哲等組成「菊系團隊」，希望針對選戰議題快速回應；管碧玲則負責行政、組織及財務相關事務；陳其邁負責青年、網路及後援會。

扁同意列一邊一國不分區

【記者楊濡嘉、白錫鏗、陳熙文／連線報導】一邊一國行動黨昨天到高雄徵求前總統陳水扁列名不分區立委參選人，陳水扁雖然簽名同意，但他說，能否列名不分區，必須要經過蔡英文總統同意。

中監指出，貪汙罪判刑確定者不得做為候選人，扁的參選資格由中選會認定。中選會表示，受保安處分或感訓處分之裁判確定，尚未執行或執行未畢者，不得登記為候選人；扁保外就醫，預料無法登記。