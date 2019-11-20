青年回台發功！ 張善政：把台灣變好
「我1981年回台灣，在台大教書，從來沒有一分一秒後悔過，覺得台灣真的是值得驕傲的地方！」張善政20日在青年圓桌會議上說，青年政策方向是「到全世界練功，回台灣發功」，首先執政者要把台灣變好。並主張青創基金審核要專業，讓人才得到資源、低薪問題得到改善。
讓年輕人自願回台
張善政表示，1976年他出國念書時很不捨得家人，但那時出國進修是很自然的決定，大家都聽過「來來來，來台大；去去去，去美國。」1980年前後經濟起飛，政治逐漸開放，覺得台灣正在改變，他決定回台灣發展。在美國康乃爾跟蔡丁貴同系，跟蔡說要回台大教書，他說怎麼可能要回台灣？沒幾年後，蔡自己也回台大土木系教書。
張善政在青年圓桌會議上主張，青創基金審核要專業，讓真正的人才得到資源，讓低薪問題得到改善。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
青創貸款審核要專業
青年提問：台灣當前的問題要怎麼解決？
張善政：韓市長曾提醒，國政顧問團可以盡情規劃，但有4件事情務必做到。第1是主權基金，在業界待過就會知道政府也要賺錢，不能只想著徵稅、加稅。第2是學貸要辦好，第3是讓學生有機會出國交流，第4就是雙語教育。後3項都跟教育有關。以前學生拿到學貸很不容易，最近碰到私校校長，都誇讚新提的學貸政見好。
青年提問：出國念書不見得加分，低薪問題怎麼辦？
張善政：未來「青年成家基金」，1個人可貸1百萬，萬一跳票會從保證金扣。政府要幫剛出社會的年輕人擔保，會設計一套還款機制，總之，這輩子能還了就好。Google幾年前來台灣網羅人才，郭台銘曾說拿聘函來比照薪水給薪，可見如果沒有好的國際企業來台灣，國內薪資沒有辦法跟著水漲船高。
以半導體業排行為例，有的企業獲利是前段班，薪水卻是後段班，那政府就該找業者來喝咖啡了（眾人笑）。如果虧本、新創企業不能發出好薪水，應該透過大數據來幫忙降低營運成本。
青年提問：東南亞國家針對青創都有優惠政策，如何實際拿到補助資源？
張善政：要讓外商願意來台灣設立研發基地，像以色列就有全世界國家設立研發基地。我也去跟經濟部申請過補助，那是一個網路資訊安全的服務案，結果當時台大評委教授卻狀況外，說他自己也不懂只是抽籤抽到來評，看申請書寫得漂亮就給高分，所以將來評委應該挑選有實務經驗的，也要嚴格評議，杜絕找外面寫手的形式主義。
張善政說跟韓國瑜聯手打拚，希望能把台灣變得更有吸引力，讓年輕人打從心底願意回台灣發展。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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