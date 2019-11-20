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宋楚瑜參選衝擊選情 票倉在關鍵中部游移選區

2019-11-20 17:04DailyView網路溫度計 文／葛緯詩

組圖／翻攝自臉書
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2020總統大選確定形成「三角督」，親民黨握有的最後一張總統大選門票，最終由宋楚瑜親自領票五度出征，副手搭檔則為「媒體教母」余湘。外界評估，親民黨過去泛藍的政黨屬性，將對韓國瑜選情造成一定影響；然而近幾年來親民黨政治光譜漸淡，民進黨執政時宋楚瑜也曾代表參加APEC，支持者廣納藍綠選民，網路溫度計透過拆解宋楚瑜粉絲動向來看對蔡韓二人誰的影響大。

圖／宋楚瑜找朋友

網路溫度計分析主要候選人經營之粉絲團貼文，利用語意分析系統判斷留言的正負情緒、並加計表情符號綜合判別互動者是「粉」或是「黑」。同步觀察每個人的「粉」、「黑」結構，與宋楚瑜粉絲重疊的比值，藉此辦別宋楚瑜參選後，不同陣營支持者的流動情形，推估對大選造成的影響。

宋粉最愛郭台銘 萬一棄保轉投蔡英文可能性較大

外界普遍認為這次選情懸殊，操作棄保機率不大；但是，如果從「宋粉對郭蔡柯韓的友善度」來看，可以發現，宋粉對郭台銘是最友善的友善度達5.93；其次則是對總統候選人蔡英文則為4.61，同為這次總統候選人的韓國瑜，則僅有4.18，再加上宋找于美人當發言人，如果一旦發生棄保效應轉投蔡英文的可能性大於韓國瑜。


圖／網路溫度計

宋楚瑜政治光譜橫跨藍綠 影響中部關鍵游移選區

親民黨過去政治光譜偏藍，近幾年卻數度受邀擔任APEC領袖代表、特聘為蔡英文資政。宋粉追蹤的藍綠政治人物比例，國民黨的佔比為46.7%、民進黨33.3%，藍綠相差並不大。另外在宋粉最愛的政治人物排行中，則是藍營中形象較好的朱立倫、侯友宜最受宋粉青睞。藍營若想要大團結，人口數最多的新北市仍為最終關鍵。


圖／網路溫度計


2016年總統大選，宋楚瑜因為與徐欣瑩搭檔，在新竹縣得到22.2%最高得票率，其次為澎湖縣、苗栗縣。可以發現中部地區也多為宋楚瑜得票較高的地方，也是游移選民為主的地區（延伸閱讀：數據解密22縣市藍綠基本盤版圖！選票關鍵在游離新北及中部8縣市）。

若藍綠高度回歸，中部縣市及新北、桃園選民扮演重要角色，藍綠如何在中部選民贏得信任，擴大或是縮小差距，成為這次總統大選的關鍵。

圖／網路溫度計


完整報告下載：宋楚瑜參選影響力大解析


延伸閱讀

2020藍綠誰能過半？歷史數據看10個立委關鍵游移選區

數據解密22縣市藍綠基本盤版圖！選票關鍵在游離新北及中部8縣市

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2020選舉宋楚瑜韓國瑜蔡英文郭台銘

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