韓國瑜：民進黨國家論述是借殼上市
2019-11-20 00:39
聯合報 記者劉宛琳
／台北報導
民進黨副總統參選人賴清德昨天表示，他主張務實台獨，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，如果走向統一，「中華民國就不存在了」。國民黨總統參選人韓國瑜則反嗆，這是一種欺騙，民進黨對國家的論述是「借殼上市」。
賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，引發軒然大波。韓國瑜日前點名賴清德的台獨立場，呼籲賴向人民說清楚兩岸主張。
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對於賴清德表示，國民黨及韓國瑜將讓中華民國滅亡。韓國瑜表示，賴的說法不是真正認知到一九一一年孫中山先生創建的中華民國，賴清德與蔡英文總統要把國家定位講清楚，否則又是另外一種欺騙。
韓國瑜日前酸蔡英文的造勢場合是「等一個便當」，遭蔡回嗆「高雄市民也在等一個市長」，韓國瑜昨受訪時反嗆「總統府在等一個良心」。
聯合報最新總統大選民調日前出爐，韓國瑜仍落後蔡英文總統十六個百分點。韓表示，他不會憂愁滿面，只有民進黨老是迷惑在「得民調得天下」，但他認為「得民心得天下」。他更以蔡英文造勢場合為例，指參加的民眾都是在「等一個便當」，但在他的場合則是「等一個人」，兩人完全不一樣。
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