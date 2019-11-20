韓國瑜：民進黨國家論述是借殼上市

2019-11-20 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北報導



國民黨總統參選人韓國瑜批民進黨對國家的論述是「借殼上市」，是一種欺騙。記者林澔一／攝影 分享 facebook

民進黨副總統參選人賴清德昨天表示，他主張務實台獨，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，如果走向統一，「中華民國就不存在了」。國民黨總統參選人韓國瑜則反嗆，這是一種欺騙，民進黨對國家的論述是「借殼上市」。

賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，引發軒然大波。韓國瑜日前點名賴清德的台獨立場，呼籲賴向人民說清楚兩岸主張。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於賴清德表示，國民黨及韓國瑜將讓中華民國滅亡。韓國瑜表示，賴的說法不是真正認知到一九一一年孫中山先生創建的中華民國，賴清德與蔡英文總統要把國家定位講清楚，否則又是另外一種欺騙。

韓國瑜日前酸蔡英文的造勢場合是「等一個便當」，遭蔡回嗆「高雄市民也在等一個市長」，韓國瑜昨受訪時反嗆「總統府在等一個良心」。

聯合報最新總統大選民調日前出爐，韓國瑜仍落後蔡英文總統十六個百分點。韓表示，他不會憂愁滿面，只有民進黨老是迷惑在「得民調得天下」，但他認為「得民心得天下」。他更以蔡英文造勢場合為例，指參加的民眾都是在「等一個便當」，但在他的場合則是「等一個人」，兩人完全不一樣。