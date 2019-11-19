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「蔡賴配」民調領先 命理老師估能拿700萬票

2019-11-19 14:45聯合新聞網 綜合報導

蔡賴配成軍，有命理老師卜卦，算出兩人有「小吉」卦，票數上看700萬票。圖／報系資...
蔡賴配成軍，有命理老師卜卦，算出兩人有「小吉」卦，票數上看700萬票。圖／報系資料照片
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2020總統大選倒數兩個月，17日民進黨總統候選人蔡英文，正式宣布自己的副手為賴清德，2人以「英德勝利，贏得勝利」，誓言贏得總統大選，聯合報18日公佈民調顯示，蔡賴配支持度45%，領先國政配29%和宋余配8%。有命理師指出，英德兩人堪稱「最強組合」，其他候選人難以撼動，得票數上看700萬票。

據《鏡週刊》報導，易經命理老師高煜霖在各人臉書針對「蔡賴配」卜卦，高煜霖稱「小英」是「當位帝王」格，「賴神」是「當位本命」格，這兩人的結合難以撼動。而用「指算法」也得到「小吉」卦，表示兩人搭檔運勢會一飛沖天，若不出什麼意外，對手要翻盤的機率幾乎為零。

高煜霖分析當中卦辭，其中一句「陰人來報喜」，他建議蔡賴兩人的全國競選總指揮最好找「女性」，可以讓得票比例再提升，不分區立委結果也可能超乎預期。另一句「路上好商量」，則建議兩人要走雙母雞路線輔選，並減少不必要的衝突，盡量每個選區都跑，跑越多票數也越高。

還有一句「失物在坤方」，「失物」有平反、還公道的意思，「坤方」則指西南方，意位操作得當，台南、高雄的總統票及政黨票都會創新高，就連「區域立委」也有可能全壘打。而這句話還有另一含意，指香港反送中持續延燒，將可能影響本次大選，讓蔡賴配的票數上看715萬票。

韓國瑜競選辦總部策略小組、前國民黨「立委」謝國樑走訪地方後指出，有許多韓國瑜的支持者轉趨隱性，蔡、韓兩人的差距恐只在3到5個百分點，地方上仍有許多人支持，再加上親民黨主席宋楚瑜參選，蔡賴配的選情仍有待觀察。

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