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宋楚瑜提曾有意「柯黃配」 柯文哲：老宋有他的想法

2019-11-19 12:23聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

2020總統大選激烈，親民黨總統選人宋楚瑜今早接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪時透露，當時若要和台北市長柯文哲結盟，親民黨內部曾討論提名台北市議員黃珊珊作為副手，去和柯文哲搭配，「我也不必攪進這個局」，這些話他們很早就有傳達這個意思，但後來就出現變化。

對此，柯文哲今上午受訪時數度結巴，隨後表示，沒有啦，其實老宋也有他的想法。

柯文哲表示，「柯黃配」，那是市長和副市長，不是正副總統；不過媒體追問，宋楚瑜是指正副總統，柯文哲才說，他(宋楚瑜)有這個意願，但常常是這樣，就聽一聽、大家笑一笑，也沒有說拿出企畫書來，一條一條寫，也沒有這樣子。

台中市長柯文哲。本報資料照片
台中市長柯文哲。本報資料照片
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2020選舉柯文哲宋楚瑜

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