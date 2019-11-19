挺韓群眾轉趨隱性 他看地方：「國政配」和「蔡賴配」只差3-5%

2019-11-19 12:24 中評社 倪鴻祥



韓國瑜競選辦總部策略小組、前國民黨「立委」謝國樑。(中評社 倪鴻祥攝) 分享 facebook

中國國民黨2020候選人韓國瑜、張善政18日完成參選登記，韓國瑜競選辦總部策略小組、前國民黨「立委」謝國樑接受中評社訪問時指出，這段時間觀察發現，韓國瑜支持者慢慢趨向隱性，他到地方上實質接觸，才發現挺韓民眾這麼多，這會是勝選契機。

謝國樑，1975年生，美國麻省理工學院科技管理學碩士，出身基隆二信三功集團謝氏家族，家族事業包括基隆二信合作社、二信中學、大魯閣棒球場、社會福利等。父親謝修平曾任基隆市議會議長，謝國樑傳承政治衣缽曾任3屆「立委」，2016年不再競選連任，專心從商，這次輔選韓國瑜，青年這塊著力甚深，現為韓競選辦總部策略小組成員。

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2020大選確定將有國民黨「國政配」、民進黨「英德配」（蔡英文、賴清德）及親民黨「宋余配」（宋楚瑜、余湘）等三組人馬，目前民進黨「英德配」民調遙遙領先，國民黨「國政配」居次。

謝國樑對此表示，這段時間走訪地方觀察發現，檯面上的氣勢「國政配」落後「蔡賴配」，但雙方實際差距應該只在3%至5%之間，很重要的原因在於，韓國瑜的支持者慢慢趨向隱性。

他指出，現在的政治氛圍，執政黨透過所有的管道在選舉氛圍上取得很大的優勢，包括對候選人的攻擊；科技愈來愈進步之下，很多選舉資料、電話用戶資料都可以輕易取得與分析。

他說，可是一旦到地方去探詢民意，就會發現有很多民眾都對韓很熱情，幾乎全力相挺，相信對手民進黨陣營也很清楚，所以韓競選總部在選戰策略上，應把對方的缺失、問題加以凸顯，強化韓的優點與政見。

他表示，去年九合一選舉韓國瑜打贏高雄市選戰，已經做到讓南部翻盤，包括高雄、雲林、嘉義市，另中彰投也都是國民黨執政，當然希望這個熱度能持續到明年大選。

謝國樑向中評社指出，傳統「北藍南綠」的板塊已經模糊不再這麼明顯了，九合一選舉證明，北部有些縣市是民進黨領先，而中南部只要國民黨好好經營，也會領先，所以現在的選戰策略做更多功課，要依各縣市情況不同提出有助強化選情的策略。

他舉例，雲林現在是「張家」（前縣長張榮味、現任縣長張麗善兄妹）執政，「立委」也有很強的候選人（張嘉郡，張榮味女兒），因此一起努力才有用。

對於族群政治支持度，他不熟悉，所以不便評論，不過新住民人口一直增加，確實要加強關注，民進黨過去長期有沙文主義，比較排外，國民黨包容力向來比較大，所以這是爭取支持的優勢。

他指出，青年這塊一開始有問題，所以韓國瑜會舉行地區性的青年座談，一方面與地方青年面對面溝通，另方面說明學貸政策與遊學政策，近來這策略發酵，韓、蔡的青年支持差距已經不再那麼懸殊。

他說，講到青年，難免會提到香港問題、「反送中」與美中對峙，這3個問題確實增加了青年的不安全感，引發疑慮與敵意，國民黨必須有一套說法與政策，讓年輕人了解國民黨有能力處理兩岸問題，而民進黨對兩岸根本沒有政策，只有挑釁。

對於新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕遲未答應接任地區的韓競選總部主委，謝國樑建議，包括韓辦與國民黨都應「不斷的、持續的與各縣市長密初聯繫、互動」，尤其是韓辦聯繫要再更密切一點，感覺藍營執政15縣市的優勢還沒完全發揮，可以再加把勁。

對於國民黨不分區「立委」名單遭到外界批評，謝國樑表示，這名單對不分區政黨票當然會有點影響，但既然已經定案，這也是黨主席吳敦義要的布局，大家應尊重，相信吳也會積極輔選韓，未來只能用更大的包容力去加強整合，爭取選票。

對於國民黨 「立委」選舉過半57席（區域加不分區）的目標，謝國樑認為，只能說應該不會比民進黨差，但要看台北市長柯文哲的台灣民眾黨與親民黨的得票能否跨過5%門檻。

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