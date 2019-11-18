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觀察站／黨最亂時…韓朱合體拚逆轉勝

2019-11-18 23:53聯合報 本報記者陳洛薇

朱立倫（左）昨出席李彥秀競總成立大會，與郝龍斌（右）同台。 記者翁浩然／攝影
朱立倫（左）昨出席李彥秀競總成立大會，與郝龍斌（右）同台。 記者翁浩然／攝影
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總統大選開始登記，參選人正站在起跑線準備決戰衝刺，國民黨卻因不分區立委提名，陷入前所未有的危機，黨主席吳敦義堅持把自己列不分區安全名單，引發全黨大反彈，黨籍總統參選人韓國瑜和藍委的選情更是雪上加霜，危急時刻，韓朱攜手合作，但要逆轉情勢，時間只剩下五十幾天。

韓國瑜去年打選戰以來，無論是選高雄市長，或是現在競選總統，他始終如一，堅持走庶民草根路線，與國民黨的菁英權貴形象大相逕庭，他的率直發言，也常常得罪國民黨大老們，他的粗言粗語，讓國民黨內的知識藍、經濟藍不太喜歡，卻能貼近基層民意。

這次吳敦義主導的不分區名單，掀起國民黨內大地震，青壯派群起反彈在黨中央前面靜坐，韓國瑜也疾呼黨中央「不能戴面具騙人」，朱立倫郝龍斌也砲火全開，吳敦義為保政治勢力的權謀算計，反而讓國民黨的知識藍、經濟藍、草根、庶民全部團結起來造反。

民進黨全黨上下逮著機會，砲口一致抨擊國民黨的不分區名單是親中色彩濃厚的「中共代理人」名單，意圖牽制韓國瑜和國民黨的選情。但是民進黨有口說別人，卻不思檢討自己，這分名單背後的派系分贓、為平息屏東之亂的政治利益交換，被爆黑資料就悄悄換下不分區招牌第一名的洪簡廷卉，卻不見民進黨內反躬自省，不但沒有大鳴大放，連關門檢討都沒有，與國民黨相比，堪稱五十步笑百步，最後靠蔡英文總統出手喬定名單，中執會照單全收，甚至比國民黨還威權。

這是最好的時代，也是最壞的時代，狄更斯在雙城記裡的這段名言，對照國民黨，現在是全黨最亂的時候，卻也是改革最好的時機，國民黨青壯派、大老們的喊話，是一股自省的力量，也是國民黨擺脫威權政黨的契機，改革別人之前，必先改革自己，韓國瑜、朱立倫、謝龍介已喊出票投國民黨、改造國民黨，這幾天韓粉及支持者加入國民黨要推動改革，「下架蔡英文」、「改革國民黨」已是韓國瑜的決戰主軸，也是韓及國民黨危機逆轉勝的契機。

2020選舉國民黨韓國瑜吳敦義朱立倫蔡英文民進黨郝龍斌謝龍介

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