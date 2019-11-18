「國政配」登記參選 韓國瑜誓打乾淨選戰
韓國瑜、張善政完成登記，正式參選總統、副總統！國民黨總統、副總統候選人韓國瑜、張善政18日至中選會正式登記參選，有111位挺韓青年團到場力挺。韓國瑜承諾打一場乾淨陽光的選戰，並說只要台灣人民還擔憂國家的未來，自己就能夠當選。張善政也預告，青年跟數位政策即將發布，政見「牛肉」一定能拯救台灣。
韓：讓子孫驕傲
當韓、張走出中選會時，青年團大喊「總統好！」立委許淑華帶領喊口號：「國政要領航，青年來幫忙！」
韓國瑜表示，感謝111位青年朋友陪同支持，他們代表的是台灣的未來跟希望，幾分鐘前跟張善政前院長完成了總統、副總統參選的法定登記程序，非常渴望能展開一場乾淨、文明、健康又陽光、美好的一場總統大選。
張：政策均已出爐
張善政表示，從此時此刻開始，自己的身分有了一個轉變，原來是國政顧問團的總召集人，現在開始成為副總統候選人。換句話說，就是韓國瑜總統候選人的分身，將一起去全台各地走透透傾聽民意。國政顧問團的所有政策，在上禮拜暫時告一段落，從長照、教育到馬上要宣布的青年政策、數位政策，相信絕對可以把台灣帶向未來。
韓國瑜回答媒體提問，關於「海外僑胞需要多少人回來投票才夠？」時說，最近一直跟所有海外僑胞呼籲，一般國家的選舉是換政府，但2020年關係中華民國生死存亡，全球華人是人人有責，希望海外僑胞朋友踴躍回來投票，保護中華民國人人有責。
韓國瑜：等一個人
關於民調這麼落後，如何追擊？韓國瑜笑說，「大家都說，你會不會憂愁滿面，你沒看到我笑得口角春風嗎？民進黨傻傻的，老是迷惑在得民調得天下，但我完全不一樣，我認為得民心才能得天下。」他還說：「所有造勢場合大家可以看到，到蔡英文的場合『等一個便當』，到韓國瑜的場合『等一個人』。如果大部分台灣人民過得非常辛苦、又害怕未來，我保證韓國瑜會當選。」
立委許淑華介紹青年團總代表田方倫，青年部主任蕭敬嚴，全國青工總會長林杏兒，以上並稱黨內3傑；還有韓辦3姝：韓辦青年團召集人林欣諭，韓辦發言人何庭歡，國政顧問團發言人黃曼昕。蕭敬嚴隨後帶領喊口號：「青年挺韓，翻轉台灣！」「未來拚國際，挺韓挺自己！」許淑華並期許大家成為「庶民蔣經國，數位孫運璿」。
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