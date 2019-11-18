蔡英文高雄造勢演講 網友眼尖揪超大螢幕讀稿機

2019-11-18 14:04 聯合新聞網 綜合報導



圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統參選人蔡英文16日出席高雄市競選總部成立，卻被指出在演講時，頻看主舞台左右兩方的大型提詞機唸稿，照片還被網友轉傳，甚至有人評論，「稿都寫好了，找google小姐讀不就好了嗎？」

蔡英文與前行政院長賴清德16日出席高雄市競選總部成立，現場湧入大批支持民眾，主辦單位估計約有10萬名支持者到場參加，但卻有人發現，現場主舞台的左右方都設置了大型字幕機，在蔡總統演講時跟著更新文稿，她也不時看螢幕的重點和摘要提示。

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臉書社團「韓家軍」就有人轉發照片，也引來許多網友批評，「字都打好了要妳唸幹嘛，找google小姐讀不就好了嗎？」、「沒有讀稿機，蔡英文就不會講話了」、「讀稿機如果突然當機，相信一定很刺激」。

事實上，蔡英文看稿演講已不是第一次，過去多次演講也大量依靠文稿提詞，甚至一直無法洗刷「讀稿機」的稱號，而國民黨副總統參選人張善政也曾表示，蔡英文是讀稿機，辯論時若沒稿子，到時誰贏誰輸很難說。