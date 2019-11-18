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抽到「皇帝牌正位」 命理專家：賴清德2020走大運

2019-11-18 10:13聯合新聞網 綜合報導

民進黨總統參選人蔡英文（右）宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。聯合報系記者...
民進黨總統參選人蔡英文（右）宣布副手由行政院前院長賴清德（左）出任。聯合報系記者陳正興／攝影
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韓國瑜公布副手人選後，尋求連任的民進黨總統候選人蔡英文終在17日正式宣布副手為呼聲最高的前行政院長賴清德

蔡英文與賴清德關係變化不斷，從民進黨總統初選時期相互競爭關係走到現在共同作戰，據《三立新聞網》報導，星座塔羅專家「小孟老師」預言，賴清德是天秤座，在2020年將走大運，他此時挺身而出擔任副手，不僅能拉抬民進黨立委席次，更將吸走民眾黨得票數，抑制柯文哲影響力。

小孟老師揭露，2020土星進入四宮，會讓天秤座慢慢放下執念，相信團隊合作的重要。

小孟老師進一步幫賴清德算塔羅牌，結果抽到「皇帝牌正位」，暗示賴清德有機會被民進黨推舉為2024總統候選人。如果蔡英文2020能連任成功，賴清德在未來4年中有望整合民進黨各派系，帶領綠營走向康莊大道。

單從牌面解釋，小孟老師指出賴清德抽到「皇帝牌正位」意味「蔡賴配」能得天意，但若從生肖角度解釋，屬豬的賴清德、柯文哲、吳敦義，三人2019年皆犯太歲，運勢上磨難恐較多。

但幸運的是，賴清德搭上屬猴的蔡英文形成「豬猴配」，諧音近似「諸侯」有掌權寓意。

小孟老師大膽預測，賴清德過了2020年農曆鼠年，運勢會再起且氣場驚人，有望成為綠營下一位人氣指數破表政治人物。

2020選舉賴清德民進黨蔡英文柯文哲韓國瑜

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