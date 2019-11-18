柯文哲「大選進入垃圾時間」 學者：差距大難追
針對民進黨於17日「蔡賴配」成軍是否如柯文哲表示，剩下50多天的選戰就像進入「打籃球的垃圾時間」，勝負已定？學者曲兆祥接受本報專訪也同意說，小英民調已近5成，所剩時間恐怕不足以扳回。前總統陳水扁表示，蔡能重用昔日不合的長官、政治對手，是領導力的自信表現。韓陣營孫大千則質疑，向獨派妥協後，蔡還有能力維持兩岸現狀嗎？
柯：候選人決定勝局
「再忍耐50多天啦！」柯文哲直言，就戰略而言，民進黨推出蔡賴配是在「拖時間」；影響選舉勝負的因素，「亡國感」佔一大部分，候選人選本身也占了50%。他說，如果是「韓朱」對上「蔡賴」，藍綠比數應可平手，因為朱立倫可以說服中間選民。中間選民的移動差很多，來回4%的影響很大。
柯文哲於行程中受訪表示，蔡賴配成軍後，比數差太多了，選戰已進入俗稱的「籃球比賽垃圾時間」，意即場上雙方分差大、勝局抵定的末節階段。柯進一步說，總統大選比較像是籃球比賽，不像棒球比賽（場上比數很接近時，不小心再見全壘打就會扭轉結局），民意板塊要一夕之間差距5％～6%，不太容易。
時間少、民調差距大
對此，台師大政研所教授曲兆祥受訪說，從政治科學研究的角度分析，柯文哲的推論確實有他一定的立論基礎，因為目前民調顯示，綠營總統大選得票約5成、藍橘加起來5成；在綠藍勝負分差太大，且剩下的時間已不足以讓落後方扳回一城之下，柯以「垃圾時間」形容，確實是貼近於事實。不過，邏輯上，藍營並非毫無翻身空間，比方說，外在環境丕變或蔡英文犯下嚴重錯誤。
「無論蔡賴配有無配成，選民結構變動都不大。」曲兆祥提到，蔡賴配今天成後，對於民進黨的士氣很有幫助，因為民進黨內部從年初就開始分裂，因此當焦慮的支持者看見蔡賴開始合作後，就算是「同床異夢」，至少也已開始「同床」了。然而，這是否就代表著「王子與公主從此會過著幸福快樂的日子」？答案顯然是否定的，因為公主有盤算、王子有想法，時間到了又會翻臉。
扁：小英展現自信
陳水扁表示，賴清德因今年3月登記黨內初選挑戰蔡總統連任，初選階段兩位可以說是水火不容。蔡總統勝出後能不念舊惡，邀請賴做她的副手搭檔。讓他想起林肯的「政敵團隊」，美國林肯總統當選後，認為政府需要「最堅強的人」，啟用黨內初選的幾位競爭對手，組成為後人稱頌的「政敵團隊」。
蔡賴須面對4問題
韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千則提出四問：1.究竟是蔡英文願意照單全收賴清德的台獨主張？還是賴清德願意放棄自己堅持的理念？2.蔡是否願意接受賴清德「特赦陳水扁」的訴求？3.蔡英文選一位「台獨工作者」擔任副手，還能夠讓台灣人民相信，她會堅定地捍衛中華民國嗎？4.當蔡向獨派勢力妥協，她還有能力維持兩岸現狀嗎？
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