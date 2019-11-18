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為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

2019-11-18 08:58聯合新聞網 文章提供／遠見

台北市長柯文哲。 聯合報系記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲。 聯合報系記者蘇健忠／攝影
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2020年1月11日總統與立委選舉的腳步逐漸逼近。蔡英文、賴清德搭配，呼之欲出；韓國瑜、張善政搭配已定；加上宋楚瑜宣布四度角逐總統大位，各組正副總統候選人名單逐漸明朗。值此關鍵時刻，《遠見》採訪台北市長、民眾黨創辦人柯文哲對於目前選情的看法。為什麼他認為，蔡英文一定贏？ (編按：「蔡賴配」已於17日正式定案。)

近兩日隨著國、民兩黨副總統參選人逐漸明朗，宋楚瑜宣布四度披掛角逐總統大位，各黨也陸續公布不分區立委名單，讓選戰議題再添高潮。值此關鍵時刻，台北市長暨民眾黨黨主席柯文哲接受《遠見雜誌》專訪，快人快語、渾身是哏的他，毫不忌諱針砭時政，不但直白預測總統大選結局，也剖析自己和其他檯面上政治人物的關係。

訪問中，柯文哲篤定表示，蔡英文總統這次會連任。而時代力量黃國昌放在不分區立委第四名，「是擺名要做掉黃國昌」。

談起鴻海集團創辦人郭台銘，柯文哲坦言，當郭告訴他要退出總統參選時，他形容自己像英文形容的「shock paralyzed」，也就是受到驚嚇而麻痺休克，一度講不出話來，無法反應，直到第二天才逐漸回神。至於對韓國瑜的看法，柯文哲直呼「可惜」，稱韓原是「唯一可以改變國民黨的人，卻去選總統」。

至於談及自己最親近的三個女人，柯文哲更直言不諱，他管不了太太、媽媽和祕書。以下是柯文哲的專訪精要：

看這次的大選：小英會贏啦！她之後應該要關心明年到期的ECFA

遠見問（以下簡稱問）：總統選舉逼近，你怎麼看這次的總統大選？

柯文哲答（以下簡稱答）：小英會贏啦，啊光靠芒果乾（亡國感）就贏了！我認為小英靠香港（反送中）贏的，沒辦法，時也命也運也！

老宋（宋楚瑜）跟我講他為什麼參選，他的理由我聽起來是可以接受。現在兩黨候選人，一個講對方南港豪宅案，一個講對方是潘金蓮……選舉已經淪落到這個程度……，宋出來，至少還可以把選舉主軸拉向比較正確的地方。

問：如果真如你所料，小英當選了，你認為她該作些什麼事，才對台灣未來比較好？

答：最重要還是兩岸，明年ECFA將到期了，台灣目前40％的外銷是到中國，台灣會做的（生產製造的產品），大陸大部分都會做了，只是因為CP值來說，還願意買台灣貨，一但大陸基於政治因素而硬不買台貨，怎麼辦？

其實，這也是有辦法解決的。那就是美國要跟台灣簽FTA，把台灣併入美國供應鏈體系，而且美國還要叫日本保送我們進CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），這兩個加起來，占台灣外貿的50％，這樣還撐得住。

問：既然你說，小英會因香港而贏，你怎麼看香港事件？

答：應該這麼看，香港是資本主義社會，所以，在一個沒有共產主義的地方，怎麼會有共產黨？其次，GDP一但超過2000美元，就很難一黨專政，更遑論香港GDP是4萬美元上下，要怎麼一黨專政？再來，現在中國是全世界貧富差距最懸殊的國家之一，你自己變成了當初那你最想打倒的對象。

另外，香港還有個問題，那就是它是全世界房價所得比最高的國家，而且房屋自有率只有53％，難怪會爆發革命。台北房價高，但台北房屋自有率83％。

其實解決香港的問題只有一個方法──蔣經國模式。就是慢慢給、慢慢放。你看看國民黨都撐了70年了，就是慢慢給，因為放太快，就變成戈巴契夫，讓蘇聯瓦解，各自獨立，所以我說蔣經國模式是大陸的參考點。我要是有機會跟習近平講話，就會勸他slowly release。

問：你會不會選2024的總統？

答：不要想那麼久的事啦！該做準備的做準備。習近平先前不是通過任期無限制，其實2000年前秦始皇就做了同樣的事，但，人是血肉之軀，能不能活那麼久，誰知道？我覺得我太操勞了，你去拿我五年前的照片出來看，差太多了，我們該做的事做一做，其他的事就給天去決定。

和其他政治人物的關係：郭台銘退選，我驚嚇到痲痹！黃國昌是被時代力量做掉的！

問：你到底跟王金平、宋楚瑜、郭台銘的關係如何？都很熟嗎？為什麼一直傳合作？

答：我跟老宋（宋楚瑜）是常有講話，每隔一段時間，就跟他聊天。宋已到一定的年齡了，無所爭了，就像謝長廷，也沒什麼好爭了，所以他們對我來說，就是比較友善的長輩，跟他們講話，我不用懷疑他們有什麼陰謀詭計。

王金平，我跟他不熟，私底下是有講過幾次話。

至於郭台銘，其實也沒有講過幾次話，其實我們第一次交談，是我幫郭夫人（林淑如）裝過葉克膜，當時他的身分是病患家屬。

問：你原本要和郭台銘合作的，當他做出退出總統大選決定時，第一個知會的對象也是你。你當下的反應是什麼？

答：郭台銘本來跟我是要合作的，但他突然就跑掉了，就拆夥了！

他是9月16日晚上宣布退出總統大選。16日早上，他先告訴我，當下聽完後，我腦袋一片空白，就像英文所說的「Shock paralyzed」，就是驚嚇太大，然後情緒完全癱瘓，第二天才醒過來，心想：「那Ａ按呢！？」

（有沒有試圖遊說郭台銘回心轉意？）

我從來不幹這種事，不會勉強別人。以前當醫生，我也不會遊說病人要接受我們的治療選項，我都尊重病人的決定。

（如果柯郭合，是不是就有機會贏？）

是有機會啦，只是革命家跟生意人不一樣，革命家就是敢賭，生意家就是要算到包贏，但世界上哪有包贏……？

問：你是不是也曾想過跟黃國昌合作？

答：問題是，黃國昌也不敢跳槽，他就很慘，時代力量把他做掉，他不分區放在第四名，是不會上的。大家算一算就知道了，現在不分區得政黨得票率每3％才能上一席，所以黃國昌要上，得12％，有了民眾黨，時代力量就不可能12％，更何況宋楚瑜參選總統後，會帶動親民黨的政黨票。

所以我說，時代力量要嘛就給黃國昌第一名，給他第四名，擺明要做掉他！偏偏，黃國昌也沒有勇氣離開時代力量，畢竟時代力量跑掉這麼多人了，他再跑，時代力量就全垮了。所以，民進黨真的很會選舉，小綠又被幹掉一個！

問：你其實才從政沒幾年，嚴格講是2014年參選台北市長起，為何有這麼多政治觀察？

答：因為旁觀者清。以前林錦昌（中華文化總會祕書長）說，他從來沒有看過有一個人，興高采烈的在談論自己。這呼應了一句話：「把別人當自己叫博愛；把自己當別人叫淡然；把別人當別人叫智慧；把自己當自己叫自在。」我是把自己當別人，我每天都跳到第三者在分析柯文哲，還當成樂趣，這就是我，我本來就是學術上很有趣的研究目標。

2013年洪仲丘事件是台灣歷史上，第一次用網路動員群眾，成為台灣歷史上的重要里程碑。背後策劃的25個人，有15個人是當天第一次見面，2013年8月3日，就25個人透過網路社群，竟驅動25萬人上街頭，當天晚上，我受邀上台演講，這是柯文哲第一次出現在台灣政治史上。

當時我看著台下25萬人，想說這個應該極限了，沒想到隔八個月後，2014年3月18日的太陽花學運，最後動員了50萬人。所以現在我們說，極端氣候，其實台灣也有極端政治，柯文哲現象、韓國瑜現象……都是。

問：你怎麼看韓國瑜？

答：自從韓國瑜出現後，我發現他比我更有趣。因為，韓國瑜沒有出現前，柯文哲是最有趣的學術對象，現在韓國瑜更值得研究，不管怎樣，他還是對政治科學留下一個很豐富的資料。

我覺得韓國瑜很可惜的，他是唯一最有可能改變國民黨的人，可是跑去選總統，這一局就慘了，損耗掉了。

談民眾黨：民眾黨是被組黨的！但柯文哲的票灌不進民眾黨！

問：當初你是抱著什麼樣的心情組黨的？

答：我講，人家都不相信。其實是某天中午吃便當時，幕僚說，如果要選總統，要不要弄個黨？我就說好啊，去弄一下，蔡壁如就上網去登記，結果，天啊！內政部就把這件事公布了，我們第二天就只好出來宣布組黨。

台灣政黨政治非藍即綠，我拿公投來說，10個題目，支持民進黨的，你大概知道他公投怎麼投？而國民黨的支持者又會怎麼投？也就是幾乎由政黨主宰民眾對政策的意識型態，這就是一個分裂的國家！因此，民眾黨想要突破藍綠，走第三條路線，我們會依議題，跟不同政黨合作，擔任一個矯正的角色。

至於談到這次的民眾黨不分區名單，我最驕傲的是，我們不分區，都是沒有花錢，有些（黨）的不分區，都是明講，一個人交多少錢？而我們民眾黨，我都還幫他們出20萬報名費。

我本來覺得蔡壁如要放第一名，後來覺得還是不要，我不太贊成。你看喔，支持柯文哲選總統的有20－25％，但民眾黨的支持度只有10%，我的票還是轉不過去。

問：你預計民眾黨能拿到幾席？

答：我不會很樂觀！老實講，選舉還是個專業，拿時代力量來說，可以在一個禮拜掉10％，表示民進黨還是很會選舉。民眾黨尊重選舉是個「專業」，但沒時間去處理。

我們又不願意用傳統的方法，如去募款、去買廣告。所以我每次都冒著生命危險被訪問，我如果不冒著生命危險，就沒曝光了，你說，小英敢不敢每天被人家堵Mic？她一定不敢的，因為講多了就會講錯，所以他們就要花錢去買廣告。我們沒錢買，只好冒著生命危險。

看自己的人氣、失言和家人：我管不了我太太、媽媽和祕書！

問：你臉書人氣下滑，粉絲掉了十幾萬，會不會緊張？

答：這也沒什麼稀罕，去年選完一個半月增加20萬，怎麼來怎麼去，這也沒甚麼，對我來說人生起起落落。

有人問我，人家老說我失言，我會不會不開心？不會啊，因為後來發現，他們只能講我失言，其他都不能講，因為我們這兩三年執政，幾乎不會出錯，政策都有SOP，所以也找不到地方罵我。

問：夫人陳佩琪和柯媽媽常常被媒體關注，你怎麼看？

答：有人問我，陳佩琪在臉書寫什麼，我知不知道？

其實，她寫她的，我寫我的，每次都是記者跟我講的，我才知道，我不會唸她啦，管她幹什麼？她喜歡寫就給她寫，我也管不了，實情是，她也不會聽，何必管？

柯文哲有個很乖的太太。我們家沒有傭人，陳佩琪都很認命，會作家事，所以她寫什麼，算了，人不能十全十美！

而我媽媽更有主見。我有講過，我媽媽我也管不了、太太也管不了、祕書也管不了……

（作者／李建興、蔣濬浩 本文出自2019.11.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

2020選舉時代力量韓國瑜柯文哲民眾黨黃國昌宋楚瑜郭台銘蔡英文陳佩琪

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