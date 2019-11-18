為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

2019-11-18 08:58 聯合新聞網 文章提供／遠見



台北市長柯文哲。 聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 2020年1月11日總統與立委選舉的腳步逐漸逼近。蔡英文、賴清德搭配，呼之欲出；韓國瑜、張善政搭配已定；加上宋楚瑜宣布四度角逐總統大位，各組正副總統候選人名單逐漸明朗。值此關鍵時刻，《遠見》採訪台北市長、民眾黨創辦人柯文哲對於目前選情的看法。為什麼他認為，蔡英文一定贏？ (編按：「蔡賴配」已於17日正式定案。)

近兩日隨著國、民兩黨副總統參選人逐漸明朗，宋楚瑜宣布四度披掛角逐總統大位，各黨也陸續公布不分區立委名單，讓選戰議題再添高潮。值此關鍵時刻，台北市長暨民眾黨黨主席柯文哲接受《遠見雜誌》專訪，快人快語、渾身是哏的他，毫不忌諱針砭時政，不但直白預測總統大選結局，也剖析自己和其他檯面上政治人物的關係。

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訪問中，柯文哲篤定表示，蔡英文總統這次會連任。而時代力量將黃國昌放在不分區立委第四名，「是擺名要做掉黃國昌」。

談起鴻海集團創辦人郭台銘，柯文哲坦言，當郭告訴他要退出總統參選時，他形容自己像英文形容的「shock paralyzed」，也就是受到驚嚇而麻痺休克，一度講不出話來，無法反應，直到第二天才逐漸回神。至於對韓國瑜的看法，柯文哲直呼「可惜」，稱韓原是「唯一可以改變國民黨的人，卻去選總統」。

至於談及自己最親近的三個女人，柯文哲更直言不諱，他管不了太太、媽媽和祕書。以下是柯文哲的專訪精要：

看這次的大選：小英會贏啦！她之後應該要關心明年到期的ECFA

遠見問（以下簡稱問）：總統選舉逼近，你怎麼看這次的總統大選？

柯文哲答（以下簡稱答）：小英會贏啦，啊光靠芒果乾（亡國感）就贏了！我認為小英靠香港（反送中）贏的，沒辦法，時也命也運也！

老宋（宋楚瑜）跟我講他為什麼參選，他的理由我聽起來是可以接受。現在兩黨候選人，一個講對方南港豪宅案，一個講對方是潘金蓮……選舉已經淪落到這個程度……，宋出來，至少還可以把選舉主軸拉向比較正確的地方。

問：如果真如你所料，小英當選了，你認為她該作些什麼事，才對台灣未來比較好？

答：最重要還是兩岸，明年ECFA將到期了，台灣目前40％的外銷是到中國，台灣會做的（生產製造的產品），大陸大部分都會做了，只是因為CP值來說，還願意買台灣貨，一但大陸基於政治因素而硬不買台貨，怎麼辦？

其實，這也是有辦法解決的。那就是美國要跟台灣簽FTA，把台灣併入美國供應鏈體系，而且美國還要叫日本保送我們進CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），這兩個加起來，占台灣外貿的50％，這樣還撐得住。

問：既然你說，小英會因香港而贏，你怎麼看香港事件？

答：應該這麼看，香港是資本主義社會，所以，在一個沒有共產主義的地方，怎麼會有共產黨？其次，GDP一但超過2000美元，就很難一黨專政，更遑論香港GDP是4萬美元上下，要怎麼一黨專政？再來，現在中國是全世界貧富差距最懸殊的國家之一，你自己變成了當初那你最想打倒的對象。

另外，香港還有個問題，那就是它是全世界房價所得比最高的國家，而且房屋自有率只有53％，難怪會爆發革命。台北房價高，但台北房屋自有率83％。

其實解決香港的問題只有一個方法──蔣經國模式。就是慢慢給、慢慢放。你看看國民黨都撐了70年了，就是慢慢給，因為放太快，就變成戈巴契夫，讓蘇聯瓦解，各自獨立，所以我說蔣經國模式是大陸的參考點。我要是有機會跟習近平講話，就會勸他slowly release。

問：你會不會選2024的總統？

答：不要想那麼久的事啦！該做準備的做準備。習近平先前不是通過任期無限制，其實2000年前秦始皇就做了同樣的事，但，人是血肉之軀，能不能活那麼久，誰知道？我覺得我太操勞了，你去拿我五年前的照片出來看，差太多了，我們該做的事做一做，其他的事就給天去決定。

和其他政治人物的關係：郭台銘退選，我驚嚇到痲痹！黃國昌是被時代力量做掉的！

問：你到底跟王金平、宋楚瑜、郭台銘的關係如何？都很熟嗎？為什麼一直傳合作？

答：我跟老宋（宋楚瑜）是常有講話，每隔一段時間，就跟他聊天。宋已到一定的年齡了，無所爭了，就像謝長廷，也沒什麼好爭了，所以他們對我來說，就是比較友善的長輩，跟他們講話，我不用懷疑他們有什麼陰謀詭計。

王金平，我跟他不熟，私底下是有講過幾次話。

至於郭台銘，其實也沒有講過幾次話，其實我們第一次交談，是我幫郭夫人（林淑如）裝過葉克膜，當時他的身分是病患家屬。

問：你原本要和郭台銘合作的，當他做出退出總統大選決定時，第一個知會的對象也是你。你當下的反應是什麼？

答：郭台銘本來跟我是要合作的，但他突然就跑掉了，就拆夥了！

他是9月16日晚上宣布退出總統大選。16日早上，他先告訴我，當下聽完後，我腦袋一片空白，就像英文所說的「Shock paralyzed」，就是驚嚇太大，然後情緒完全癱瘓，第二天才醒過來，心想：「那Ａ按呢！？」

（有沒有試圖遊說郭台銘回心轉意？）

我從來不幹這種事，不會勉強別人。以前當醫生，我也不會遊說病人要接受我們的治療選項，我都尊重病人的決定。

（如果柯郭合，是不是就有機會贏？）

是有機會啦，只是革命家跟生意人不一樣，革命家就是敢賭，生意家就是要算到包贏，但世界上哪有包贏……？

問：你是不是也曾想過跟黃國昌合作？

答：問題是，黃國昌也不敢跳槽，他就很慘，時代力量把他做掉，他不分區放在第四名，是不會上的。大家算一算就知道了，現在不分區得政黨得票率每3％才能上一席，所以黃國昌要上，得12％，有了民眾黨，時代力量就不可能12％，更何況宋楚瑜參選總統後，會帶動親民黨的政黨票。

所以我說，時代力量要嘛就給黃國昌第一名，給他第四名，擺明要做掉他！偏偏，黃國昌也沒有勇氣離開時代力量，畢竟時代力量跑掉這麼多人了，他再跑，時代力量就全垮了。所以，民進黨真的很會選舉，小綠又被幹掉一個！

問：你其實才從政沒幾年，嚴格講是2014年參選台北市長起，為何有這麼多政治觀察？

答：因為旁觀者清。以前林錦昌（中華文化總會祕書長）說，他從來沒有看過有一個人，興高采烈的在談論自己。這呼應了一句話：「把別人當自己叫博愛；把自己當別人叫淡然；把別人當別人叫智慧；把自己當自己叫自在。」我是把自己當別人，我每天都跳到第三者在分析柯文哲，還當成樂趣，這就是我，我本來就是學術上很有趣的研究目標。

2013年洪仲丘事件是台灣歷史上，第一次用網路動員群眾，成為台灣歷史上的重要里程碑。背後策劃的25個人，有15個人是當天第一次見面，2013年8月3日，就25個人透過網路社群，竟驅動25萬人上街頭，當天晚上，我受邀上台演講，這是柯文哲第一次出現在台灣政治史上。

當時我看著台下25萬人，想說這個應該極限了，沒想到隔八個月後，2014年3月18日的太陽花學運，最後動員了50萬人。所以現在我們說，極端氣候，其實台灣也有極端政治，柯文哲現象、韓國瑜現象……都是。

問：你怎麼看韓國瑜？

答：自從韓國瑜出現後，我發現他比我更有趣。因為，韓國瑜沒有出現前，柯文哲是最有趣的學術對象，現在韓國瑜更值得研究，不管怎樣，他還是對政治科學留下一個很豐富的資料。

我覺得韓國瑜很可惜的，他是唯一最有可能改變國民黨的人，可是跑去選總統，這一局就慘了，損耗掉了。

談民眾黨：民眾黨是被組黨的！但柯文哲的票灌不進民眾黨！

問：當初你是抱著什麼樣的心情組黨的？

答：我講，人家都不相信。其實是某天中午吃便當時，幕僚說，如果要選總統，要不要弄個黨？我就說好啊，去弄一下，蔡壁如就上網去登記，結果，天啊！內政部就把這件事公布了，我們第二天就只好出來宣布組黨。

台灣政黨政治非藍即綠，我拿公投來說，10個題目，支持民進黨的，你大概知道他公投怎麼投？而國民黨的支持者又會怎麼投？也就是幾乎由政黨主宰民眾對政策的意識型態，這就是一個分裂的國家！因此，民眾黨想要突破藍綠，走第三條路線，我們會依議題，跟不同政黨合作，擔任一個矯正的角色。

至於談到這次的民眾黨不分區名單，我最驕傲的是，我們不分區，都是沒有花錢，有些（黨）的不分區，都是明講，一個人交多少錢？而我們民眾黨，我都還幫他們出20萬報名費。

我本來覺得蔡壁如要放第一名，後來覺得還是不要，我不太贊成。你看喔，支持柯文哲選總統的有20－25％，但民眾黨的支持度只有10%，我的票還是轉不過去。

問：你預計民眾黨能拿到幾席？

答：我不會很樂觀！老實講，選舉還是個專業，拿時代力量來說，可以在一個禮拜掉10％，表示民進黨還是很會選舉。民眾黨尊重選舉是個「專業」，但沒時間去處理。

我們又不願意用傳統的方法，如去募款、去買廣告。所以我每次都冒著生命危險被訪問，我如果不冒著生命危險，就沒曝光了，你說，小英敢不敢每天被人家堵Mic？她一定不敢的，因為講多了就會講錯，所以他們就要花錢去買廣告。我們沒錢買，只好冒著生命危險。

看自己的人氣、失言和家人：我管不了我太太、媽媽和祕書！

問：你臉書人氣下滑，粉絲掉了十幾萬，會不會緊張？

答：這也沒什麼稀罕，去年選完一個半月增加20萬，怎麼來怎麼去，這也沒甚麼，對我來說人生起起落落。

有人問我，人家老說我失言，我會不會不開心？不會啊，因為後來發現，他們只能講我失言，其他都不能講，因為我們這兩三年執政，幾乎不會出錯，政策都有SOP，所以也找不到地方罵我。

問：夫人陳佩琪和柯媽媽常常被媒體關注，你怎麼看？

答：有人問我，陳佩琪在臉書寫什麼，我知不知道？

其實，她寫她的，我寫我的，每次都是記者跟我講的，我才知道，我不會唸她啦，管她幹什麼？她喜歡寫就給她寫，我也管不了，實情是，她也不會聽，何必管？

柯文哲有個很乖的太太。我們家沒有傭人，陳佩琪都很認命，會作家事，所以她寫什麼，算了，人不能十全十美！

而我媽媽更有主見。我有講過，我媽媽我也管不了、太太也管不了、祕書也管不了……

（作者／李建興、蔣濬浩 本文出自2019.11.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）