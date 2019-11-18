「英德配」沒驚喜！賴清德「撲克臉」與小英笑顏逐開成反比
民進黨總統初選結束半年，總統蔡英文、前行政院長賴清德由敵變友，檯面上的搭檔關係，將隨著選戰開打愈辨愈明。
隨著日昇，金色陽光一掃清除低溫，也為寂靜的台北帶來生氣。不少人早起徒步北平東路，有志一同朝相同的路徑前進：民進黨全國暨台北市競選總部。
（16）日，國內所有專跑政治線的記者們手機都響了，接連收到兩封採訪通知，大家都猜上同一件事。
第一封信署名的是行政院長賴清德，內容未多作說明，僅表示今早九點有場公開採訪行程，地點在蔡英文台北競選總部；隨後，蔡英文辦公室也發出採訪通知函，確認在同一時間、地點，召開「副總統參選人公布」記者會。
縱使賴清德不說，但兩封採訪通知信已為他表明一切：「賴清德」是蔡英文爭取連任的最佳拍檔。
賴清德「撲克臉」「零互動」談副手心情
把時間拉回今年三月十八日，賴清德夾著前行政院長、前台南市長等地方及中央經歷的光環，為了爭取總統大位，不顧老長官的情份，大力批評蔡英文的所有執政缺失。
如今，八個月過去了。賴清德已走出黨內總統初選失利的低潮，自美返台後開始走入輔選的工作。
外界呼籲，民進黨為求連任，應盡快彌平雙方初選的裂痕，協調「英德配」是民進黨唯一組合，加速支持者歸隊。如今，蔡英文開口宣布，自己的搭擋就是賴清德。
賴清德站上記者會，他以台灣的未來為自己解套，他表示，「台灣贏了就沒有輸家、台灣如果輸了就沒有贏家。」更強調：盼在最黑暗的時刻，團結、守護台灣！
此外，他選擇擔任副手，是基於過去20幾年來投身民主改革所追求的八個字「台灣民主、人民幸福」。賴清德表示，台灣人民給我的每一份力量就是對台灣的支持，今天台灣有需要，我必須成就台灣大我、貢獻心力，而我的理想不變，價值不滅。
這一位自稱「務實的台獨工作者」從高調投入黨內初選，如今又轉身屈就於蔡英文副手，外界好奇，不到一年時間兩人打開心結？
不過，賴清德的言與行，似乎為他做出不同解讀。昨天，他一臉嚴肅現身在高雄競選總部成立，今早又以嚴肅神情出現全國競選總部，英德配兩人在台上幾乎零互動。
蔡英文連任起手式：左打國民黨、右讚賴清德
執政四年，蔡英文唯一目標是延續執政，奪下2020年第二任期。她也在今日記者會上，以「安內攘外」作為選舉鳴槍的起手式。
蔡英文上台，第一句話便大力稱讚賴清德，從政多年具優勢，政治歷練也完整，而賴清德在他心中，是一位在中央、地方及國會都留下完整成績的最好人選。蔡英文更強調，賴清德對台灣的未來有很強的使命感。
然而，初選時雙方殺得刀刀見骨，要彌平雙方嫌隙，稱讚賴清德本人的特質還不夠，因為現在的執政成果，都與賴清德有關。
蔡英文強調，賴清德擔任行政院長期間，兩人同甘共苦，在改革最困難的時候，不僅為其打下最堅實的執政基礎，更是現任行政院長蘇貞昌接棒衝刺的重要根基。
不過，蔡英文話鋒一轉，她高分貝回擊對手，「國民黨根本不懂民主素質」，她更強調，「因為競爭讓我們更強大，讓我們攜手合作，英德配是最強的組合。」
究竟「英德配」有多強？目前不得而知，至少賴清德出線，也意味比黨內明日之星桃園縣長鄭文燦提早拿到問鼎2024年的參選門票。
不可否認的是，外界持續放大關注英德配一舉一動，而距離2020總統大選還有55天，蔡英文、賴清德彼此的互動，預料是未來選舉的觀察重點。
（作者／江星翰 本文出自2019.11.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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